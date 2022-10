Διαδηλωτές διέκοψαν την ομιλία της Τρας στο συνέδριο των Συντηρητικών

Διαδηλωτές που έφεραν το σήμα της Greenpeace διέκοψαν την ομιλία της Βρετανίδας πρωθυπουργού Λιζ Τρας σε συνέδριο του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος πριν λίγο.

Greenpeace protesters interrupt Liz Truss' first Conservative Party conference speech as UK prime minister and are removed by security https://t.co/etmJsRrRwU pic.twitter.com/ICY302jpmi