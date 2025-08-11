Ένα μεγάλο αντι-φορολογικό κίνημα κερδίζει έδαφος στο διαδίκτυο στη Γαλλία, θέτοντας σε συναγερμό την κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, καθώς ετοιμάζεται για μια πιθανώς εκρηκτική δημοσιονομική αναμέτρηση το φθινόπωρο.

Το σύνθημα «Ο Νικολά πληρώνει» έχει γίνει κάλεσμα συσπείρωσης για τα λευκά κολάρα που θεωρούν ότι φορολογούνται υπερβολικά για να χρηματοδοτήσουν ένα καταρρέον σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.

Αυτό αποτελεί σημαντικό πολιτικό παράγοντα τη στιγμή που οι κεντρώοι φιλελεύθεροι του Μακρόν βρίσκονται σε αμυντική θέση, ενώ το Εθνικό Μέτωπο της Μαρίν Λεπέν βλέπει την προεδρία του 2027 ως στόχο.

Οι ρίζες του «Νικολά» συχνά αποδίδονται σε ένα προκλητικό διαδικτυακό «meme» του 2020, όπου παρουσιαζόταν ως ένας απελπισμένος τριαντάχρονος μεσοαστός, με το κεφάλι στα χέρια.

😡 1er août : la TVA sur l'abonnement à l'électricité repassera de 5,5% à 20%. pic.twitter.com/KO3hhlJcER — Nicolas 💸 (@NicolasQuiPaie) July 29, 2025

Η εικόνα υπαινισσόταν ότι αυτός πλήρωνε τον λογαριασμό για τους συνταξιούχους «Σαντάλ και Μπερνάρ» ώστε να απολαμβάνουν κρουαζιέρες, καθώς και για τα επιδόματα του 25χρονου «Καρίμ» και την αναπτυξιακή βοήθεια προς την Αφρική.

Πιο πρόσφατα, η έννοια του «Νικολά» έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς στον πολιτικό διάλογο της Γαλλίας. Ένα βασικό ερώτημα είναι αν η Λεπέν μπορεί να κερδίσει περισσότερες ψήφους από τους συχνά απρόθυμους υποστηρικτές του «Νικολά», οι οποίοι τείνουν να θεωρούν ότι οι πολιτικές της εξυπηρετούν περισσότερο τα συμφέροντα των «Σαντάλ και Μπερνάρ» της γενιάς των baby boomers.

Σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού παρακολούθησης Visibrain, που κοινοποιήθηκαν στο Politico, έχουν δημοσιευθεί περισσότερα από 503.000 tweets για το φαινόμενο «Νικολά που πληρώνει» από την αρχή του έτους, με τη δραστηριότητα να αυξάνεται κατακόρυφα από τον Ιούνιο.

Ο Νικολά - όνομα ιδιαίτερα συνηθισμένο για αγόρια που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1980 - έχει καταστεί σύμβολο των απογοητεύσεων της μεσαίας τάξης στη Γαλλία: «πολύ πλούσιοι» για να λάβουν επιδόματα, αλλά όχι αρκετά εύποροι για να αποφύγουν το βάρος των αυξανόμενων φόρων.

Οργή στη Γαλλία με το μνημόνιο Μπαϊρού

Το φαινόμενο «Νικολά» αποτελεί ακόμα ένα σύμπτωμα της συνολικότερης αντίδρασης της γαλλικής κοινωνίας αλλά και τις κομματικής αντιπολίτευσης στις νέες οικονομικές θέσεις της κυβέρνησης, όπως τις παρουσίασε ο Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο, ο Μπαϊρού παρουσίασε ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο να επαναφέρει σταδιακά το έλλειμμα στο 2,9% του ΑΕΠ το 2029. Για να επιτευχθεί αυτό, όπως είπε, «το κράτος θέτει πρώτο κανόνα να μη δαπανήσει περισσότερα ευρώ το 2026 σε σχέση με το 2025, με εξαίρεση την αύξηση του βάρους του χρέους και των πρόσθετων δαπανών για τον προϋπολογισμό των ενόπλων δυνάμεων».



Το κράτος προβλέπει επίσης, με βάση το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, την κατάργηση 3.000 θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα και τη «κατάργηση αντιπαραγωγικών υπηρεσιών», ενώ οι συντάξεις πολλών συνταξιούχων δε θα αυξηθούν και τα «κοινωνικά επιδόματα στο σύνολό τους θα διατηρηθούν στο επίπεδό τους του 2025».



Ο πρόεδρος του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος, Εθνικός Συναγερμός (RN), Ζορντάν Μπαρντελά ξεκαθάρισε ότι «κανένας βουλευτής του RN δε θα δεχτεί αυτό το μέτρο» που θεωρεί «πρόκληση».

Από την πλευρά της, η Μαρίν Λεπέν κατηγόρησε το δίδυμο Μακρόν - Μπαϊρού για πλήρη αποτυχία, ανεβάζοντας κι άλλο τους τόνους.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι «μετά από επτά χρόνια καταστροφικής σπατάλης, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Φρανσουά Μπαϊρού είναι ανίκανοι να κάνουν πραγματικές οικονομίες και παρουσιάζουν έναν ακόμη λογαριασμό στους Γάλλους: σχεδόν είκοσι δισεκατομμύρια σε φόρους και στερήσεις».



Μάλιστα στην ανάρτησή της στο Χ, πρόσθεσε ότι: «Καμία εξοικονόμηση από το κόστος της μετανάστευσης, τις ανεξέλεγκτες επιδοτήσεις στις ενεργειακές πηγές, επτά δισεκατομμύρια αύξηση της συνεισφοράς μας στην ΕΕ, τίποτα για τη γραφειοκρατία σε νοσοκομεία ή σχολεία».

Συμπλήρωσε δε ότι: «Αυτή η κυβέρνηση προτιμά να τα βάζει με τους Γάλλους, τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους αντί να κυνηγήσει τη σπατάλη. Όσο για την αναβίωση της παραγωγής, εκτός από την κατάργηση ορισμένων κανόνων σε συνεργασία με τους φορείς, όπως προτείνει το RN, όλα είναι ευσεβείς πόθοι».