Δεύτερο κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα - Πληροφορίες για έκρηξη κοντά στη Ράφα

Ένα δεύτερο κομβόι με φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας εισήλθε σήμερα στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα, ενώ επιθεωρείται πριν κατευθυνθεί προς τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, αλλά και ανθρωπιστικές πηγές στη Ράφα.

Συνολικός αριθμός περίπου 17 φορτηγών βρίσκονταν στο συνοριακό πέρασμα για επιθεώρηση πριν την είσοδό τους στη Γάζα, όπως δήλωσαν οι ίδιες πηγές.

Μια πρώτη αυτοκινητοπομπή με 20 φορτηγά έφθασε το Σάββατο στη Γάζα μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα.

Η αυτοκινητοπομπή των 20 φορτηγών ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν μετά το ταξίδι του στο Ισραήλ την Τετάρτη και δεν υποβλήθηκε στην επιθεώρηση που οι αξιωματούχοι λένε ότι θα χρειαστεί για τις συνεχείς παραδόσεις στον θύλακα.

Στους 4.741 αυξήθηκε στο μεταξύ ο αριθμός των νεκρών Παλαιστινίων, ενώ οι τραυματίες έφτασαν στους 15.898, από τις ισραηλινές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Μία έκρηξη και ο ήχος από τις σειρήνες των ασθενοφόρων να πλησιάζουν ακούστηκαν κοντά στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Λωρίδα της Γάζας και της Αιγύπτου σήμερα το απόγευμα, λίγο μετά από την είσοδο ενός δεύτερου κομβόι φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια από την πλευρά της Αιγύπτου, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

Οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να εξασφαλίσουν ότι οι πολίτες στη Γάζα θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στα τρόφιμα, το νερό, την ιατρική περίθαλψη και άλλες μορφές βοήθειας, χωρίς να παραβιάζεται η βοήθεια από τη Χαμάς, δήλωσε το Σάββατο ο Τζο Μπάιντεν.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με όλες τις πλευρές για να διατηρήσουμε σε λειτουργία το συνοριακό πέρασμα της Ράφας ώστε να καταστεί δυνατή η συνεχής μεταφορά της βοήθειας που είναι επιβεβλημένη για την ευημερία των πολιτών της Γάζας», δήλωσε σε ανακοίνωση μετά τη διέλευση της πρώτης αυτοκινητοπομπής με ανθρωπιστική βοήθεια από το συνοριακό πέρασμα της Ράφας.

Ο Μπάιντεν κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές στη σύγκρουση να συνεχίσουν να επιτρέπουν την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία τελεί υπό πολιορκία.

«Ήμουν σαφής ήδη από την αρχή της κρίσης αυτής, τόσο στις επίσημες δηλώσεις μου όσο και στις κατ΄ιδίαν συνομιλίες: η ανθρωπιστική βοήθεια είναι μια καθοριστικής σημασίας και επείγουσα ανάγκη και η μεταφορά της πρέπει να συνεχιστεί», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος.

Είπε επίσης ότι η Ουάσινγκτον συνεργάζεται με το Ισραήλ και την Αίγυπτο για να «διευκολύνει τη δυνατότητα των Αμερικανών πολιτών και των στενότερων μελών της οικογένειάς τους να βγουν με ασφάλεια από τη Γάζα» μέσω της Αιγύπτου.

Οι Παλαιστίνιοι δήλωσαν ότι έλαβαν εκ νέου νέες προειδοποιήσεις από τον στρατό του Ισραήλ να μετακινηθούν από τη βόρεια Γάζα προς το νότιο τμήμα της λωρίδας, αλλιώς θα μπορούσαν να θεωρηθούν συμπαθούντες τρομοκρατών.

Το Reuters αναφέρει ότι το μήνυμα παραδόθηκε σε φυλλάδια με το όνομα και το λογότυπο των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας από το Σάββατο και στάλθηκε σε ανθρώπους μέσω ηχητικών μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

«Επείγουσα προειδοποίηση, προς τους κατοίκους της Γάζας. Η παρουσία σας βόρεια του Wadi Gaza θέτει τη ζωή σας σε κίνδυνο. Όποιος επιλέξει να μην εγκαταλείψει τη βόρεια Γάζα μπορεί να αναγνωριστεί ως συνεργός σε τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε το φυλλάδιο.

