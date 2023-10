Ο ισραηλινός στρατός χτύπησε πυρήνα της Χεζμπολάχ που ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει πύραυλο

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με drone σε έναν ακόμα τρομοκρατικό πυρήνα στο νότιο Λίβανο, ο οποίος ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει αντιαρματικό πύραυλο εναντίον του οικισμού Ζαρίτ στο βόρειο Ισραήλ.

Πρόκειται για τον τρίτο τρομοκρατικό πυρήνα που εξουδετέρωσε ο ισραηλινός στρατός την Κυριακή, καθώς οι επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ με πυραύλους και ρουκέτες συνεχίζονται.

Οι IDF δημοσίευσαν οπτικό υλικό από την επίθεση.

IDF says it has carried out a drone strike against another cell in southern Lebanon, preparing to carry out an anti-tank guided missile attack against the northern community of Zar'it. pic.twitter.com/MgWsqrUvOh