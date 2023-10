«Θα επιτεθούμε στο Ιράν εάν η Χεζμπολάχ εμπλακεί στον πόλεμο» προειδοποιεί Ισραηλινός υπουργός

Σε καζάνι που βράζει μετατρέπεται μέρα με την ημέρα η Μέση Ανατολή, και ενώ επίκειται η έναρξη της χερσαίας επιχείρησης του Ισραήλ, καθώς ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε στην Daily Mail πως η χώρα του θα επιτεθεί στο Ιράν εάν η λιβανέζικη Χεζμπολάχ εμπλακεί στον πόλεμο.

Συγκεκριμένα, ο Νιρ Μπαρκάτ είπε πως «οι Αγιατολάχ του Ιράν θα εξαφανιστούν από προσώπου γης εάν η Χεζμπολάχ, η ομάδα που στηρίζει στον Λίβανο η Τεχεράνη, επιτεθεί στο Ισραήλ».

Όπως είναι λογικό, το συγκεκριμένο σχόλιο προκαλεί μεγάλη ανησυχία σχετικά με το απευκταίο σενάριο να γενικευθεί η πολέμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Δεκάδες χιλιάδες ισραηλινοί στρατιώτες βρίσκονται στα σύνορα της περιοχής, όπου η Χαμάς, η οποία φέρεται επίσης να υποστηρίζεται από το Ιράν, κρατά περίπου 200 ομήρους που είχαν καταληφθεί κατά τη βίαιη επίθεση στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Αλλά οι φόβοι αυξάνονται ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να αναγκαστεί να πολεμήσει σε δύο μέτωπα, με τη Χεζμπολάχ και τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας να ανταλλάσσουν τις προηγούμενες μέρες επανειλημμένα πυρά στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, ενώ Ισραηλινή επιδρομή πραγματοποιήθηκε και σε Συριακά αεροδρόμια, σύμφωνα με Συριακά ΜΜΕ.

Οι αρχές του Ισραήλ πρόσθεσαν νωρίτερα 14 επιπλέον κοινότητες στο σχέδιο εκκένωσης του βόρειου τμήματος της χώρας, σύμφωνα με σημερινή κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας και του στρατού.

Οι κοινότητες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο, που έχει την έγκριση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ, βρίσκονται κοντά στη μεθόριο με τη Συρία και τον Λίβανο, όπου τις τελευταίες μέρες οι ανταλλαγές πυρών απειλών να παρασύρουν τον Λίβανο στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

«Το Ιράν είναι το κεφάλι του φιδιού»

Σε μια ευθεία απειλή για να αποτρέψει την Τεχεράνη από περαιτέρω παρέμβαση, ο Μπαρκάτ προειδοποίησε ότι το Ισραήλ όχι μόνο θα «εξοντώσει τη Χεζμπολάχ», αν πιστεύει ότι η τρομοκρατική ομάδα ανοίγει «βόρειο μέτωπο», αλλά «θα βάλουμε πραγματικά στο στόχαστρο το Ιράν», είπε.

«Το σχέδιο του Ιράν είναι να επιτεθεί στο Ισραήλ σε όλα τα μέτωπα. Αν διαπιστώσουμε ότι σκοπεύουν να στοχεύσουν το Ισραήλ, δεν θα ανταποδώσουμε μόνο σε αυτά τα μέτωπα, αλλά θα πάμε στο κεφάλι του φιδιού, που είναι το Ιράν».

«Οι Αγιατολάχ στο Ιράν δεν πρόκειται να κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια, θα φροντίσουμε να πληρώσουν βαρύ τίμημα αν, Θεός φυλάξοι, ανοίξουν το βόρειο μέτωπο».

«Το πολύ σαφές μήνυμα είναι ότι θα κυνηγήσουμε και τους επικεφαλής του Ιράν. Πότε θα το κάνουμε αυτό; Όταν το αποφασίσουμε», υπογράμμισε ο Μπαρκάτ.

«Το Ισραήλ έχει ένα πολύ σαφές μήνυμα προς τους εχθρούς μας. Τους λέμε, κοιτάξτε τι συμβαίνει στη Γάζα. Θα έχετε την ίδια μεταχείριση αν μας επιτεθείτε. Θα σας εξαφανίσουμε από προσώπου γης».

Με 20.000 μαχητές, η Χεζμπολάχ είναι μια από τις ισχυρότερες παραστρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, ενώ το Ιράν πιστεύεται ότι διοχετεύει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στους ισλαμιστές κάθε χρόνο, σημειώνει η Daily Mail.

Κατά τη διάρκεια της εμπρηστικής συνέντευξής του, o Iσραηλινός υπουργός Οικονομικών, δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ «δεν θα κλιμακώσει χωρίς την εντολή του Ιράν», προσθέτοντας: «Με πολλούς τρόπους… η Χεζμπολάχ είναι το Ιράν».

