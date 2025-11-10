Deutsche Welle: Η άμυνα φέρνει κοντά Γερμανία και Τουρκία

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία επηρέασε καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ζητήματα ασφαλείας η Γερμανία. Πλέον το Βερολίνο εστιάζει πολύ περισσότερο στην ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων του, στο πλαίσιο και της διαρκούς στήριξης της Ουκρανίας.

Στον αμυντικό τομέα «ο πόλεμος στην Ουκρανία έδειξε ότι το ΝΑΤΟ έχει ανεπαρκείς παραγωγικές δυνατότητες. Από την αρχή του πολέμου ειδικά, οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να αυξήσουν την παραγωγή τους», επισημαίνει ο Τούρκος αναλυτής αμυντικής πολιτικής Τσαγκλάρ Κουρτς.

Η Γερμανία λοιπόν αναζητά εταίρους – και αναζητώντας νέες ευκαιρίες συνεργασίας έχει στραφεί στην Τουρκία. Η άμυνα ήταν το κεντρικό θέμα κατά την πρόσφατη συνάντηση του Γερμανού καγκελάριου Μερτς στα τέλη Οκτωβρίου με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στην Άγκυρα. Ο τελευταίος τόνισε πως η στενή συνεργασία με τη Γερμανία θα συνεχιστεί.

«Μας χαροποιεί που οι δύο αμυντικές μας βιομηχανίες μπορούν να συνεργαστούν», είχε δηλώσει λίγες εβδομάδες νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ στην Άγκυρα. «Θα μπορούσε κανείς σχεδόν να αναρωτηθεί, με ποιον άλλον θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε (αν όχι με την Τουρκία);»

Οι γεωπολιτικές προκλήσεις αλλάζουν τα δεδομένα

Στην παρούσα δύσκολη γεωπολιτική κατάσταση «καθίσταται σαφές σε όλους μας ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να λάβει έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο στο γεωπολιτικό πλαίσιο», παρατηρεί ένας ανώτερος αξιωματούχος της Μπούντεσβερ στο Κόμπλεντς που επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος.

«Υπό το φως των εξελίξεων στις βορειοατλαντικές σχέσεις και της κατάστασης στην Ουκρανία ή ακόμα και με την Κίνα, η Γη φαίνεται πως γίνεται ξαφνικά ένα σχετικά μικρό μέρος», λέει ο ίδιος στην DW. Για τη Γερμανία, η Τουρκία είναι ένας «ισχυρός εταίρος στο ΝΑΤΟ» και αμφότερες οι πλευρές μπορούν να επωφεληθούν από τη διμερή συνεργασία.

Παράλληλα, η τουρκική αμυντική βιομηχανία γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη. Το 2022 για πρώτη φορά τέσσερις τουρκικές εταιρείες – Baykar, Aselsan, TAI και Roketsan – κατάφεραν να μπουν στη λίστα SIPRI με τις 100 μεγαλύτερες αμυντικές βιομηχανίες στον κόσμο.

Έτσι, η Τουρκία μπορεί να αποτελέσει όχι μόνο συνεργάτη, αλλά και αγορά για τη γερμανική και ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, προσθέτει ο Μπένεντικτ Μενγκ, Γερμανός ειδικός σε θέματα άμυνας με πολυετή εμπειρία στη γερμανική αμυντική βιομηχανία. «Καθώς η Τουρκία είναι επίσης ένας από τους μεγαλύτερους εταίρους του ΝΑΤΟ και βασικός παίκτης στη Μέση Ανατολή και στον Καύκασο, οι ενισχυμένες αμυντικές και βιομηχανικές σχέσεις σε κοινά θέματα ασφάλειας είναι σίγουρα επωφελείς».

Πηγή: Deutsche Welle