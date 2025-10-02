Δέσμευση ρωσικού δεξαμενόπλοιου από τη Γαλλία: Ο Μακρόν μίλα για νέα στρατηγική της ΕΕ προς τη Μόσχα

Η δέσμευση ενός δεξαμενόπλοιου από τη Γαλλία που είναι ύποπτο ότι λειτουργεί για τον ρωσικό «σκιώδη στόλο» αποτελεί μέρος μιας νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον αποκλεισμό των εσόδων που χρηματοδοτούν τις πολεμικές ενέργειες της Μόσχας στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν την Πέμπτη.

Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί εάν το πλοίο είχε εμπλακεί σε εισβολές με drones στη Δανία την περασμένη εβδομάδα, οι οποίες οδήγησαν στο κλείσιμο των δανικών αεροδρομίων κοντά στη διαδρομή που ακολουθούσε το πλοίο από τη Βαλτική στη Βόρεια Θάλασσα.

Κομάντος του γαλλικού ναυτικού έκαναν έφοδο στο Boracay το Σάββατο στα ανοικτά της δυτικής Γαλλίας. Το πλοίο βρισκόταν ήδη υπό τις κυρώσεις της ΕΕ και της Βρετανίας για υποψία συμμετοχής στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου.

Σύμφωνα με στοιχεία της MarineTraffic, το πλοίο πέρασε περίπου 50 ναυτικά μίλια νότια της Κοπεγχάγης όταν η δραστηριότητα των drone ανάγκασε το κλείσιμο του αεροδρομίου της δανικής πρωτεύουσας την περασμένη εβδομάδα, και αργότερα βρισκόταν στα ανοικτά της δυτικής ακτής της Δανίας όταν αναφέρθηκαν drone που πετούσαν κοντά σε διάφορα αεροδρόμια της περιοχής.

Η Δανία χαρακτήρισε τις εισβολές των drone ως υβριδική επίθεση και υπονόησε ότι η Ρωσία μπορεί να είναι υπεύθυνη, αν και δεν έχει αποδώσει οριστικά την ευθύνη. Η Μόσχα αρνείται κάθε εμπλοκή.

Ο Μακρόν, μιλώντας σε εκδήλωση της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει τη σύνδεση μεταξύ του πλοίου και των εισβολών των drones, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αποδείξεις. Η επιδρομή στο δεξαμενόπλοιο ήταν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για τη λήψη πιο σκληρών μέτρων με σκοπό τον περιορισμό των πωλήσεων πετρελαίου της Ρωσίας και την άσκηση πίεσης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, είπε.

«Θέλουμε να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία για να την πείσουμε να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε. «Τώρα αποφασίσαμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, υιοθετώντας μια πολιτική παρεμπόδισης όταν έχουμε ύποπτα πλοία στα ύδατά μας που εμπλέκονται σε αυτό το λαθρεμπόριο».

Είπε ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ θα συνεννοηθούν τις επόμενες ημέρες για πιο συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της εκστρατείας τους κατά του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, τον οποίο εκτιμά σε 800-1.000 πλοία.

Η Ρωσία κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί μια συλλογή παλαιών δεξαμενόπλοιων για να παρακάμψει τις κυρώσεις και να συνεχίσει να προμηθεύει πετρέλαιο στους εναπομείναντες πελάτες της.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Πέμπτη ότι η κράτηση του πλοίου από τη Γαλλία ήταν «υστερία» που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στις παγκόσμιες διαδρομές μεταφοράς ενέργειας.

«Τι θα συμβεί αν η Γαλλία δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε όλες τις διαδρομές των διεθνών πηγών ενέργειας; Τι θα συμβεί;» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους. «Νομίζω ότι όλα αυτά είναι μέρος της υστερίας που ανέφερα προηγουμένως».

Η εισαγγελία του γαλλικού λιμανιού της Μπρεστ διεξάγει έρευνα για το πλοίο, αφού το πλήρωμά του παρείχε πληροφορίες που οι γαλλικές αρχές χαρακτήρισαν ως ασυνεπείς σχετικά με την εθνικότητά του.

Ο καπετάνιος του πλοίου, Κινέζος υπήκοος, διώκεται για μη συμμόρφωση και η ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 23 Φεβρουαρίου, δήλωσε ο εισαγγελέας της Μπρεστ, Στεφάν Κελενμπέργκερ.

Οποιαδήποτε άλλη πτυχή της έρευνας δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του εισαγγελέα της Μπρεστ, πρόσθεσε ο Κελενμπέργκερ.

Το Boracay φόρτωσε 100.000 τόνους πετρελαίου που προμήθευσε η ρωσική κρατική εταιρεία Rosneft από το ρωσικό λιμάνι Primorsk, κοντά στη Φινλανδία, στις 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δύο εμπόρους που είναι εξοικειωμένοι με τα δεδομένα ναυτιλίας. Το πλοίο είχε προορισμό το λιμάνι Vadinar της Ινδίας, όπου βρίσκεται ένα διυλιστήριο που ανήκει στην ινδική Nayara Energy.

Η Rosneft, η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία της Ρωσίας και σημαντικός προμηθευτής της Κίνας και της Ινδίας, κατέχει το 49% της Nayara Energy και την προμηθεύει με αργό πετρέλαιο. Η Rosneft δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.