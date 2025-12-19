Δεν χρειάζεται έγκριση του Κογκρέσου για να διατάξει πλήγματα στη Βενεζουέλα λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη πως δεν έχει ανάγκη έγκριση του αμερικανικού Κογκρέσου για να διατάξει να εξαπολυθούν πλήγματα στη Βενεζουέλα, συμπληρώνοντας πως τον ανησυχεί το ενδεχόμενο διαρροών.

«Δεν θα με πείραζε να τους το πω (...) Δεν είμαι υποχρεωμένος», απάντησε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν σκοπεύει να ζητήσει πράσινο φως του Κογκρέσου για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα.

«Ελπίζω μόνο να μη διαρρεύσουν πληροφορίες. Ξέρετε, κάποιοι αποκαλύπτουν τέτοια πράγματα. Είναι πολιτικοί, διαρρέουν πράγματα σα σουρωτήρια», πέταξε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει απειλήσει επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες να διατάξει να διεξαχθούν πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών.

Από τον Σεπτέμβριο, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βομβαρδίζουν πλεούμενα που υποπτεύονται πως επιδίδονται σε διακίνηση ναρκωτικών, επιχειρήσεις κατά τις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 99 άνθρωποι· η νομιμότητα των πληγμάτων αυτών όμως αμφισβητείται, καθώς μοιάζουν να διεξάγονται εκτός οποιουδήποτε νομικού πλαισίου.

Πολιτικοί που ανήκουν τόσο στους αντιπολιτευόμενους δημοκρατικούς όσο και στην προεδρική πλειοψηφία στο Κογκρέσο κρίνουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει από νομική άποψη δικαιοδοσία να διατάξει χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα χωρίς έγκριση του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου.

Όμως η Βουλή των Αντιπροσώπων, στην οποία πλειοψηφούν οι ρεπουμπλικάνοι, απέρριψε προχθές Τετάρτη δυο κείμενα με σκοπό να ενταχθούν σε νομικό πλαίσιο τα αμερικανικά πλήγματα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες στη Γερουσία δεν πήγαν πουθενά.

«Ο πρόεδρος δεν έχει δείξει πως διαθέτει την αναγκαία εξουσία, δυνάμει του αμερικανικού ή του διεθνούς δικαίου», για τα πλήγματα αυτά, τόνισε ο δημοκρατικός βουλευτής Γκρέγκορι Μιξ στη συζήτηση στην κάτω Βουλή.

«Κανένας δεν μπορεί να πει κατά τρόπο αξιόπιστο πως τα πλεούμενα αυτά, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις δεν κατευθύνονταν καν στις ΗΠΑ και βρίσκονταν χιλιάδες χιλιόμετρα από την αμερικανική επικράτεια, αποτελούσαν άμεση απειλή», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρηματολογεί ότι ο πρόεδρος ασκεί δικαιώματά του, καθώς οι βομβαρδισμοί αυτοί διεξάγονται στο πλαίσιο της «ένοπλης σύγκρουσης» εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών -- που έχουν πλέον χαρακτηριστεί «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις».

Δυνάμει του αμερικανικού Συντάγματος, μολονότι ο πρόεδρος είναι εξ ορισμού ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να κηρύξει επίσημα πόλεμο.

Όμως επί δεκαετίες, αντί για επίσημη κήρυξη πολέμου, ο ένας πρόεδρος μετά τον άλλο προτιμά να βασιστεί σε απόφαση του κοινοβουλίου για να διατάσσει στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό, αρχής γενομένης στο Αφγανιστάν.

Αυτή η «εξουσιοδότηση για τη χρήση στρατιωτικής ισχύος (Authorization for Use of Military Force, AUMF στα αγγλικά), που εγκρίθηκε το 2011, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, παραμένει ακόμη σε ισχύ.