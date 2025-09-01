Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στην πρωτεύουσα της Σερβίας ζητούν πρόωρες εκλογές

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν σιωπηλή πορεία στο Βελιγράδι τη Δευτέρα για να τιμήσουν τους 16 ανθρώπους που σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε η στέγη ενός ανακαινισμένου σιδηροδρομικού σταθμού, απαιτώντας πρόωρες εκλογές με την ελπίδα να εκδιώξουν τον πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς και το κυβερνών κόμμα του, το SNS.

Οι διαδηλωτές, προσκεκλημένοι από μαθητές λυκείου, συγκεντρώθηκαν γύρω στις 19:00 (17:00 GMT) μπροστά από τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό στο Βελιγράδι. Δεκαέξι μαθητές περπάτησαν στην πλατεία Savski Trg κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα, ενώ διαβάζονταν τα ονόματα των θυμάτων.

Παρόμοιες διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις, όπως το Νόβι Σαντ, το Κραγκούγιεβατς και το Αλέξινατς.

Οι μήνες διαμαρτυριών σε όλη τη Σερβία, που πυροδοτήθηκαν από τους θανάτους των 16 ανθρώπων τον περασμένο Νοέμβριο, έχουν συγκλονίσει τον Βούτσιτς και το SNS.

Οι διαδηλώσεις ήταν κυρίως ειρηνικές μέχρι τις 13 Αυγούστου, όταν δεκάδες αστυνομικοί και πολίτες τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις.

Οι διαδηλωτές κατηγορούν τη διαφθορά για την κατάρρευση του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ και ζητούν πρόωρες εκλογές με στόχο την απομάκρυνση του Βούτσιτς και του κόμματός του.

Φοιτητές, ομάδες της αντιπολίτευσης και φορείς κατά της διαφθοράς έχουν κατηγορήσει τον Βούτσιτς και τους συμμάχους του για διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα, βία κατά πολιτικών αντιπάλων και περιορισμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης - κατηγορίες που οι ίδιοι αρνούνται.