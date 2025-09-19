Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν πιο ενθουσιασμένος με την ημέρα που πέρασε στο Κάστρο του Ουίνδσορ από ό,τι με τις συνομιλίες του με τον Κιρ Στάρμερ στο Τσέκερς, σχολιάζει σε ανάλυση το BBC.

Και αυτό δεν αποτελεί μομφή για τη φιλοξενία του Βρετανού πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, την οποία ο Τραμπ και η ομάδα του έσπευσαν να επαινέσουν.

Αλλά όσο κι αν ο Τραμπ φαίνεται να συμπαθεί τον Στάρμερ, με τη θερμή τους σχέση να είναι εμφανής σε κοινή συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, ο πρόεδρος ήταν ολοκληρωτικά μαγεμένος από τη φιλοξενία του βασιλιά την Τετάρτη.

Από την άλλη, δεν υπήρξε πραγματική αμηχανία κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου, η οποία θα μπορούσε να είχε εκθέσει πεδία διαφωνιών.

Όταν οι δύο άνδρες ρωτήθηκαν για ένα από αυτά τα ζητήματα, το σχέδιο του Ηνωμένου Βασιλείου να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, ο Τραμπ είπε ότι διαφωνεί αλλά συνόδευσε την απάντησή του με ένα μεγάλο χαμόγελο και ένα θερμό χτύπημα στην πλάτη, καθώς ο πρωθυπουργός καταδίκαζε τη Χαμάς.

Και σε ένα άλλο εν δυνάμει δύσκολο θέμα, την αποπομπή του Πίτερ Μάντελσον από τη θέση του πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ λόγω της σχέσης του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο Τραμπ ήταν ασυνήθιστα λακωνικός.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τη Γάζα και την Ουκρανία όταν πέρασαν σχεδόν μία ώρα μιλώντας μόνοι τους, χωρίς κανένα από τα στελέχη τους παρόν. Και ενώ ήταν πολύ φιλικοί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, έγινε επίσης γρήγορα σαφές ότι κανείς δεν είχε αλλάξει τις θέσεις του στα βασικά ζητήματα όπου διαφωνούν.

Υπάρχουν όρια στο πόση επιρροή μπορεί να ασκήσει οποιοσδήποτε ηγέτης στον Τραμπ, ανεξάρτητα από την επιτυχία ενός τέτοιου ταξιδιού.

Όσο κι αν ο Τραμπ απόλαυσε αυτήν την κρατική επίσκεψη, δεν πρόκειται να αλλάξει τις θέσεις του σε σημαντικά παγκόσμια ζητήματα.

Αλλά, μετά από όλη τη μεγαλοπρέπεια και την επισημότητα, ο Στάρμερ φαίνεται τουλάχιστον να έχει κερδίσει το δικαίωμα να διαφωνεί με σεβασμό με τον Τραμπ χωρίς να πληρώνει διπλωματικό τίμημα.