ΔΕΗ - Motor Oil: Κληρώνει για την mega επένδυση στο Αμύνταιο

Σε κομβικό σημείο βρίσκεται το επενδυτικό σχέδιο για τη μονάδα πράσινου υδρογόνου στο Αμύνταιο με τις κρίσιμες αποφάσεις που θα καθορίσουν τη χρηματοδότηση του έργου να αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα. Το έργο που χωροθετείται στον χώρο του πρώην λιγνιτικού σταθμού της ΔΕΗ, θεωρείται ένα από τα πλέον εμβληματικά εγχειρήματα της μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική εποχή.

Αυτή την περίοδο εξετάζεται η ένταξη της επένδυσης στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης με στόχο την εξασφάλιση επιχορήγησης, ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ. Το τοπίο γύρω από τον επενδυτικό και χρηματοδοτικό ορίζοντα αναμένεται να ξεκαθαρίσει σύντομα ανοίγοντας τον δρόμο για τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης.

Η επένδυση συνολικού ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ υλοποιείται από τη Hellenic Hydrogen, κοινοπραξία της Motor Oil (κατέχει το 51%) και της ΔΕΗ (με ποσοστό 49%). Στο πλήρες αναπτυξιακό της αποτύπωμα, η μονάδα εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει έως και 400 θέσεις εργασίας ενώ οι πρώτοι τόνοι πράσινου υδρογόνου τοποθετούνται χρονικά στο 2027.

Πρόκειται για την πρώτη μονάδα παραγωγής υδρογόνου που αναπτύσσεται στην Ελλάδα από το συγκεκριμένο κοινοπρακτικό σχήμα. Το έργο, με την ονομασία North Project 1, έχει ήδη διανύσει σημαντικό μέρος της αδειοδοτικής διαδρομής καθώς έχει λάβει την έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στρατηγικός στόχος της Hellenic Hydrogen είναι να δημιουργήσει σταδιακά ζήτηση για υδρογόνο σε μια αγορά που σήμερα παραμένει ανώριμη. Η εταιρεία επιδιώκει να προσελκύσει βιομηχανίες και μεγάλους καταναλωτές που θα καλύπτουν μέρος των ενεργειακών τους αναγκών με καθαρό καύσιμο χτίζοντας ένα νέο οικοσύστημα χρήσεων.

Το έργο περιλαμβάνει τη σχεδίαση και κατασκευή μονάδας παραγωγής υδρογόνου ισχύος 50 MW. Σε πρώτη φάση το παραγόμενο υδρογόνο θα αξιοποιείται από τη νέα μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας της ΔΕΗ στην Καρδιά, η οποία θα τροφοδοτεί το δίκτυο τηλεθέρμανσης της Δυτικής Μακεδονίας.

Η συγκεκριμένη μονάδα συμπαραγωγής μπορεί να καίει υδρογόνο έως και σε ποσοστό 20% στο μείγμα καυσίμου. Ωστόσο, οι ανάγκες της δεν επαρκούν για να απορροφήσουν το σύνολο της ελάχιστης παραγωγής της μονάδας υδρογόνου, γεγονός που καθιστά αναγκαία την προσθήκη νέων καταναλωτών και την ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται η δημιουργία υποδομών που θα επιτρέπουν τη μεταφορά υδρογόνου προς βιομηχανικές εγκαταστάσεις αλλά και προς λιμένες για την τροφοδοσία πλοίων. Μελλοντικά, η μονάδα στο Αμύνταιο μπορεί να αυξήσει τη δυναμικότητά της αρχικά στα 100 MW και σε επόμενο στάδιο ακόμη και στα 200 MW.

Η παραγωγή του πράσινου υδρογόνου θα βασίζεται αποκλειστικά σε ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το έργο περιλαμβάνει, επίσης, μονάδα συμπίεσης υδρογόνου στο δίκτυο φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ, μήκους περίπου 9 χιλιομέτρων με και εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης υδρογόνου.

Το νερό θα αντλείται από την Τεχνητή Λίμνη Πολυφύτου ή εφεδρικά από νέα γεώτρηση πλησίον της μονάδας. Το παραγόμενο υδρογόνο θα καλύπτει αρχικά τις ανάγκες τηλεθέρμανσης της περιοχής μέσω της μονάδας της ΔΕΗ στην Καρδιά, με την εταιρεία να δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει ακόμη και αν απαιτηθεί αναπροσαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου.

Σε μια αγορά που ακόμη διαμορφώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το project του Αμυνταίου φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την πράσινη μετάβαση και να δώσει νέο παραγωγικό ρόλο σε μια περιοχή που για δεκαετίες στήριξε την ηλεκτροπαραγωγή της χώρας.