DeepSeek: Αναφορά του Λευκού Οίκου για επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια

Τις επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια από την κινεζική εταιρεία DeepSeek, εξετάζουν οι αμερικανικές υπηρεσίες σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, ενώ το αμερικανικό Nαυτικό προειδοποιεί ήδη το πρσωπικό του να μην χρησιμοποιεί την εφαρμογή λόγω «δυνητικών ανησυχιών ασφάλειας και ηθικής».

Η κινεζική εταιρεία ανακοινώνει την ίδια ώρα κυβερνοεπιθέσεις σε βάρος της. Την ίδια ώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το κυρίαρχο σχόλιο είναι: «φαινόμενο Σπούτνικ», καθώς συγκρίνουν το DeepSeek με τον σοβιετικό δορυφόρο «που αποκάλυψε το τεχνολογικό χάσμα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης».

«Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας εξετάζει τις επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια», είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, επαναλαμβάνοντας τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το DeepSeek πρέπει να είναι αφύπνιση για την τεχνολογική βιομηχανία των ΗΠΑ.

