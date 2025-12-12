Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ψηφίσουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποφασίσουν εάν η ΕΕ θα πρέπει να υπογράψει μια αμφιλεγόμενη εμπορική συμφωνία με τον νοτιοαμερικανικό συνασπισμό Mercosur μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό ανακοίνωσε την Παρασκευή η Δανία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

Η ΕΕ και η ομάδα χωρών της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Παραγουάης και της Ουρουγουάης κατέληξαν σε συμφωνία τον περασμένο Δεκέμβριο για τη δημιουργία της μεγαλύτερης εμπορικής συμφωνίας στην ιστορία της ΕΕ, περίπου 25 χρόνια μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, η Γαλλία και άλλες χώρες της ΕΕ έχουν εκφράσει επιφυλάξεις, φοβούμενες ότι η αύξηση των εισαγωγών θα βλάψει τους αγρότες τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία, ζητά την έγκριση των κρατών μελών της ΕΕ, ώστε η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να μεταβεί στη Βραζιλία για να την υπογράψει.

«Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της δανικής προεδρίας, η πρόθεση είναι να πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για τη συμφωνία Mercosur την επόμενη εβδομάδα, ώστε η πρόεδρος της Επιτροπής να υπογράψει τη συμφωνία στη Βραζιλία στις 20 Δεκεμβρίου. Αυτό δεν έχει αλλάξει», δήλωσε την Παρασκευή αξιωματούχος της δανικής προεδρίας.

Το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο. Για την έγκριση απαιτείται ειδική πλειοψηφία 15 κρατών μελών της ΕΕ που αντιπροσωπεύουν το 65 % του πληθυσμού της ΕΕ. Η Γερμανία, η Ισπανία και οι σκανδιναβικές χώρες είναι σαφείς υποστηρικτές. Ωστόσο, η Πολωνία έχει δηλώσει ότι θα αντιταχθεί στη συμφωνία, ενώ η θέση της Γαλλίας και της Ιταλίας δεν είναι σαφής. Εάν αυτές οι τρεις χώρες, συν μία ακόμη, ψηφίσουν κατά ή απέχουν, η συμφωνία θα απορριφθεί.

Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ υπέβαλε τη συμφωνία προς έγκριση τον Σεπτέμβριο και προσπάθησε να μετριάσει την αντίδραση προσθέτοντας έναν μηχανισμό που θα επέτρεπε την αναστολή της προτιμησιακής πρόσβασης του Mercosur για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, όπως το βόειο κρέας, τα πουλερικά και η ζάχαρη.

Οι υποστηρικτές της συμφωνίας, η οποία θα είναι η μεγαλύτερη σε όρους μείωσης δασμών που έχει συνάψει η ΕΕ, υποστηρίζουν ότι αποτελεί ουσιαστικό μέρος της στρατηγικής διαφοροποίησης της ΕΕ για την αναζήτηση νέων αγορών και μεγαλύτερης πρόσβασης σε κρίσιμα ορυκτά εν μέσω γεωπολιτικών αναταραχών υπό τη μορφή αμερικανικών δασμών και κινεζικών περιορισμών στις εξαγωγές τσιπ και σπάνιων γαιών.

Ορισμένοι διπλωμάτες της ΕΕ δήλωσαν ότι η Γαλλία προσπάθησε να αναβάλει την ψηφοφορία μέχρι τον Ιανουάριο και πιστεύουν ότι τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή για τη συμφωνία.

«Αν δεν υπογράψουμε τη συμφωνία με τη Mercosur τις επόμενες ημέρες, θα είναι νεκρή», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ. «Αν δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε για τη Mercosur, δεν χρειάζεται να μιλάμε πια για ευρωπαϊκή κυριαρχία. Θα καταστήσουμε τους εαυτούς μας γεωπολιτικά άσχετους».