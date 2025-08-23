Δανία: Πήραν νεογέννητο μίας ώρας από τη μητέρα του - Την έκριναν ακατάλληλη επειδή την κακοποιούσε ο πατέρας της

Ένα νεογέννητο κοριτσάκι απομακρύνθηκε από τη μητέρα του, μόλις μία ώρα μετά τη γέννα στη Δανία, καθώς οι τοπικές αρχές επικαλέστηκαν τεστ «γονικής ικανότητας», παρά την απαγόρευση χρήσης τους σε πολίτες με καταγωγή από την Γροιλανδία. Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις και πολιτική παρέμβαση.

Η Ιβάνα Νικολίνε Μπρούνλουντ, γεννημένη στο Νουούκ από Γροιλανδούς γονείς, πρώην αθλήτρια της Εθνικής ομάδας χάντμπολ της Γροιλανδίας, έφερε στον κόσμο την κόρη της, Αβιάγια-Λούνα, στις 11 Αυγούστου, στο νοσοκομείο του Χβιντόβρε, κοντά στην Κοπεγχάγη, όπου ζει με την οικογένειά της.

Όπως γράφει ο Guardian, μόλις μία ώρα μετά τη γέννησή του, οι δανικές αρχές πήραν το μωρό από την μόλις 18 ετών μητέρα του, έπειτα από την επιβολή τεστ «γονικής ικανότητας» - παρά τον νέο νόμο, που απαγορεύει την χρήση των αμφιλεγόμενων ψυχομετρικών αξιολογήσεων σε άτομα γροιλανδικής καταγωγής.

Παρά την απαγόρευση, η νεαρή μητέρα υποβλήθηκε σε αξιολόγηση, με αποτέλεσμα οι αρχές να αποφασίσουν την απομάκρυνση του βρέφους.

Οι Αρχές ενημέρωσαν την Μπρούνλουντ ότι το μωρό της αφαιρέθηκε, εξαιτίας του τραύματος που υπέστη από τον θετό της πατέρα, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της. Παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε στη Γροιλανδία από γονείς γροιλανδικής καταγωγής, ο δήμος φέρεται να της είπε ότι «δεν είναι αρκετά Γροιλανδή», ώστε να υπάγεται στον νέο νόμο.

Η Μπρούνλουντ έχει το δικαίωμα να βλέπει το παιδί της μόνο δύο φορές τον μήνα, για δύο ώρες κάθε φορά, υπό επίβλεψη. Η έφεσή της θα εξεταστεί στις 16 Σεπτεμβρίου. Η θετή της μητέρα, Γκίτε, η οποία είναι μισή Γροιλανδή, σχολίασε: «Είναι σαν να σου λένε ότι δεν μπορείς να έχεις τραύματα, αν θες να γίνεις μητέρα».

Τα τεστ FKU είχαν δεχθεί έντονη κριτική από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως πολιτισμικά ακατάλληλα για τους Ινουίτ, με τη νομοθεσία να τίθεται σε ισχύ τον περασμένο Μάιο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες στη Γροιλανδία, ενώ έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις στο Νουούκ, την Κοπεγχάγη, το Ρέικιαβικ και το Μπέλφαστ.