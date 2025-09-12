Δανία: Οι επόμενες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σκληρές

Το επόμενο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας πρέπει να είναι «όσο το δυνατόν πιο σκληρό», δήλωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκκε Ράσμουσεν, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κίεβο την Παρασκευή.

Η Δανία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ για έξι μήνες, θα πιέσει για την υιοθέτηση ενός 19ου γύρου κυρώσεων κατά τη διάρκεια της θητείας της, η οποία λήγει τον Δεκέμβριο, ανέφερε ο Ράσμουσεν.

«Πρέπει να είναι ένα πλήρες πακέτο κυρώσεων, που να αντιμετωπίζει την παράκαμψη, τον "σκιώδη στόλο", τον χρηματοπιστωτικό τομέα… και χρειαζόμαστε επίσης ισχυρότερη διατλαντική συνεργασία», είπε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ουκρανό ομόλογό του Αντρίι Σίμπιχα στο Κίεβο.

Ο Ράσμουσεν πρόσθεσε ότι η Δανία θα καλωσόριζε οποιαδήποτε πρωτοβουλία από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τις κυρώσεις.

Επιπλέον, δήλωσε πως η σκανδιναβική χώρα θα ενθάρρυνε περισσότερες ουκρανικές αμυντικές εταιρείες να εγκατασταθούν στη Δανία για να ξεκινήσουν παραγωγή εκεί.

«Στην πραγματικότητα, βρισκόμαστε ήδη σε διάλογο με αρκετές ουκρανικές εταιρείες», είπε.

Η δανική κυβέρνηση ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η ουκρανική εταιρεία Fire Point, κατασκευάστρια των πυραύλων Flamingo, θα ξεκινήσει την παραγωγή καυσίμων για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στη Δανία - σηματοδοτώντας την πρώτη επέκταση στο εξωτερικό από ουκρανική αμυντική εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει την Τετάρτη πρόταση για ένα 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία, δήλωσαν διπλωμάτες της ΕΕ την Παρασκευή.

«Το πακέτο θα στοχεύει τον στόλο των σκιωδών δεξαμενόπλοιων και τις τράπεζες της Ρωσίας και θα περιλαμβάνει περαιτέρω περιορισμούς στις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου», δήλωσε νωρίτερα η επικεφαλής διπλωμάτης της ΕΕ, Κάγια Κάλας, σε ανάρτησή της στο X.

We just extended our sanctions on Russia.



At the same time, we are finalising work on the 19th package – looking into additional curbs on Russian oil sales, shadow oil tankers, and banks.



We’ll keep choking off the cash for Putin’s war. — Kaja Kallas (@kajakallas) September 12, 2025

Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει σε μαύρη λίστα τράπεζες σε δύο χώρες της Κεντρικής Ασίας, καθώς και ανεξάρτητα κινεζικά διυλιστήρια πετρελαίου, αναφέρει το Reuters.

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε σήμερα την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά εκατοντάδων προσώπων, επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών της Ρωσίας που κατηγορούνται για συμμετοχή στο πολεμικό εγχείρημα της Μόσχας κατά της Ουκρανίας, έγινε γνωστό από διπλωματικές πηγές.

Οι κυρώσεις αυτές, οι οποίες επιβλήθηκαν μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022, αφορούν περισσότερους των 2.500 Ρώσους ιδιώτες και ρωσικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανάμεσά τους και τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ανανεώνονται κάθε έξι μήνες με ομόφωνη απόφαση των χωρών μελών.

Προβλέπουν πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, απαγόρευση εισόδου στο ευρωπαϊκό έδαφος.



