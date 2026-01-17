Δανία: Χιλιάδες διαδηλωτές στην Κοπεγχάγη κατά των σχεδίων του Τραμπ για τη Γροιλανδία (pics&vids)

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Κοπεγχάγη, στη Δανία, για να καταγγείλουν τις εδαφικές φιλοδοξίες του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να διατυπώνει την πρόθεσή του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Κάτω από έναν συννεφιασμένο ουρανό, οι διαδηλωτές, που κρατούσαν σημαίες της Γροιλανδίας και της Δανίας, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του δημαρχείου της πόλης, φωνάζοντας το όνομα της Γροιλανδίας στη γροιλανδική γλώσσα: "Kalaallit Nunaat!", όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στο σημείο.

Ογκώδεις διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα σε πόλεις της Δανίας και της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας Νουούκ κατά του Αμερικανού προέδρου.

NOW: Large anti-Trump protests erupt in Copenhagen, Denmark



‘Yankee go home… Hands off Greenland’ pic.twitter.com/76RF43eFhH — Rapid Report (@RapidReport2025) January 17, 2026

⚠️ Important



Massive anti-Trump protests erupt in Copenhagen, Denmark pic.twitter.com/UU421junK7 — Open News© (@OpenNewNews) January 17, 2026

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χιλιάδες άνθρωποι είπαν πως προτίθενται να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις στην Κοπεγχάγη, το Όρχους (κεντρική Δανία), το Άλμποργκ (βόρεια Δανία) και το Όντενσε (νότια), έπειτα από πρωτοβουλία γροιλανδικών οργανώσεων.

Thousands demonstrating in Copenhagen against president trumps rhetoric about acquiring Greenland.



One sign reads: “Americans: I know there is good in you. Come back to sanity.”



This rally comes just as the congressional delegation to Denmark is wrapping up. pic.twitter.com/h09JcZPnRr — Barbara Sprunt (@barbarasprunt) January 17, 2026

«Στόχος είναι να στείλουμε ένα σαφές και ομόφωνο μήνυμα υπέρ του σεβασμού της δημοκρατίας και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γροιλανδία», εξήγησε η Uagut, η εθνική οργάνωση των Γροιλανδών της Δανίας, στον ιστότοπό της.

Οι διοργανωτές της Uagut, του πολιτικού κινήματος «Μην αγγίζετε τη Γροιλανδία» και της ομάδας Inuit με τη συμμετοχή τοπικών ενώσεων της Γροιλανδίας, θέλουν να εκμεταλλευτούν την παρουσία μιας αντιπροσωπείας του αμερικανικού Κογκρέσου στην Κοπεγχάγη για να ακουστεί η φωνή τους.