Δαμασκός: Απρόοπτο με τη συνέντευξη Τύπου του Χακάν Φιντάν

Απρόοπτη και ιδιαίτερα αμήχανη εξέλιξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, με τον Σύρο ομόλογό του στη Δαμασκό, την Τρίτη.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σχόλια και αντιδράσεις, κυρίως στην Τουρκία.

H αμήχανη στιγμή του Χακάν Φιντάν στη Συρία

Σύμφωνα με τα πλάνα, ο Χακάν Φιντάν απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι για την κατάσταση στη Γάζα και τον πιθανό ρόλο της Τουρκίας στην «επόμενη ημέρα» της περιοχής. Ξαφνικά, από τους διοργανωτές ανακοινώθηκε ότι οι δηλώσεις ολοκληρώθηκαν, με αποτέλεσμα να κλείσει το μικρόφωνο του Τούρκου υπουργού. Ο ίδιος, εμφανώς αιφνιδιασμένος, συνέχισε να μιλά για λίγα δευτερόλεπτα χωρίς ήχο, γεγονός που ενίσχυσε την αίσθηση αμηχανίας. Καθώς το βίντεο έγινε viral, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διευκρινίσεις.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Οντσού Κετσελί, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του Φιντάν υπήρξε τεχνικό πρόβλημα στη μετάφραση, η οποία δεν αναμεταδιδόταν από τα μεγάφωνα. Εξαιτίας αυτού, ο Σύρος αξιωματούχος που συντόνιζε τη διαδικασία θεώρησε λανθασμένα ότι ο Τούρκος ΥΠΕΞ είχε ολοκληρώσει την παρέμβασή του και ανακοίνωσε το τέλος της συνέντευξης Τύπου. Την επόμενη ημέρα έγινε γνωστό ότι η συριακή κυβέρνηση ζήτησε επισήμως συγγνώμη από την Τουρκία για το τεχνικό λάθος που οδήγησε στη διακοπή των δηλώσεων του Χακάν Φιντάν, επιχειρώντας να υποβαθμίσει το περιστατικό και να διατηρήσει το θετικό κλίμα στις διμερείς επαφές.