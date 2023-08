Copernicus: Ρεκόρ εκπομπών άνθρακα από τις δασικές πυρκαγιές στον Καναδά

Οι εκπομπές άνθρακα, που προκαλούνται από τις πυρκαγιές στον Καναδά, έχουν φθάσει σε πρωτοφανή επίπεδα και στα τέλη Ιουλίου είχαν ήδη υπερβεί το διπλάσιο του προηγούμενου ετήσιου ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2014, σύμφωνα με τα δεδομένα του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

«Αυτή τη στιγμή, οι συνολικές εκπομπές από τις δασικές πυρκαγιές στον Καναδά βρίσκονται στους περίπου 290 μεγατόνους (άνθρακα), ενώ το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2014 ήταν 138 μεγατόνοι», ανέφερε το παρατηρητήριο Copernicus σε δελτίο Τύπου.

Ο αριθμός για το 2023 αντανακλά αυτή τη στιγμή τις εκπομπές που έχουν καταγραφεί από την αρχή της χρονιάς και μάλιστα κυρίως από τις αρχές Μαΐου, όταν οι πυρκαγιές άρχισαν να εκδηλώνονται στη χώρα, ενώ η περίοδος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών δεν έχει ακόμα τελειώσει.

«Παρακολουθήσαμε τις εκπομπές από τις πυρκαγιές σε όλο τον Καναδά σε διάστημα τριών μηνών από την αρχή του Μαΐου και σ' αυτή την περίοοδο συνέχισαν να αυξάνονται σχεδόν συνεχώς σε ένα επίπεδο το οποίο είναι ήδη σημαντικά υψηλότερο από τις προηγούμενες εκπομπές που έχουν καταγραφεί στη βάση δεδομένων μας για μια ολόκληρη χρονιά σ' αυτή τη χώρα», υπογράμμισε ο Μαρκ Πάρινγκτον, επιστήμονας της Υπηρεσίας Παρατήρησης της Ατμόσφαιρας Copernicus. Τα δεδομένα χρονολογούνται από την αρχή του 2003.

