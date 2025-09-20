Times of Israel

Τρομοκράτες της Χαμάς άνοιξαν πυρ κατά ομάδων του ΟΗΕ που εργάζονταν για τη δημιουργία νέας ανθρωπιστικής διόδου στη νότια Γάζα το Σαββατοκύριακο, αναφέρει η ισραηλινή υπηρεσία Συντονισμού Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη (COGAT).

Η COGAT δήλωσε ότι έλαβε κατά το Σαββατοκύριακο αναφορά από εκπροσώπους του ΟΗΕ ότι, κατά τη διάρκεια εργασιών για το άνοιγμα νέας διαδρομής για φορτηγά βοήθειας από το πέρασμα Κέρεν Σάλoμ (Kerem Shalom Crossing) προς την «ανθρωπιστική ζώνη» που έχει οριστεί από το Ισραήλ στο νότο της Λωρίδας της Γάζας, «ένοπλοι τρομοκράτες της Χαμάς απείλησαν και σκόπιμα πυροβόλησαν εναντίον ομάδας του ΟΗΕ που εργαζόταν στο σημείο και τους ανάγκασαν να απομακρυνθούν από την περιοχή εργασιών».

«Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι οι τρομοκράτες κατέλαβαν οχήματα του ΟΗΕ και τα χρησιμοποίησαν για να τοποθετήσουν φράγμα άμμου στη διαδρομή προκειμένου να αποτρέψουν μελλοντική διέλευση φορτηγών βοήθειας προς την ανθρωπιστική περιοχή», σημειώνει η COGAT.

🚨BREAKING:

Hamas fired at UN teams and prevented the opening of a new humanitarian route in the southern Gaza Strip.



During UN work to open a new route for the movement of trucks from Kerem Shalom to the humanitarian area in the southern Gaza Strip, armed Hamas terrorists… pic.twitter.com/GtuhjA4FP1 — COGAT (@cogatonline) September 20, 2025

Σύμφωνα με τη COGAT, το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, το οποίο είναι υπεύθυνο για το συντονισμό της βοήθειας προς τη Γάζα, η νέα διαδρομή αποτελεί μέρος ανθρωπιστικών προσπαθειών εν μέσω της επιχείρησης της IDF στην Πόλη της Γάζας.

Είχε προγραμματιστεί να ανοίξει εντός των προσεχών ημερών, ώστε «να αυξηθεί ο αριθμός των φορτηγών βοήθειας που φτάνουν στην ανθρωπιστική περιοχή, περιλαμβανομένων τροφίμων, ιατρικού εξοπλισμού, σκηνών και ειδών στέγασης, σύμφωνα με τη μετακίνηση του πληθυσμού προς τον νότο από την Πόλη της Γάζας προς προστασία».

Ο επικεφαλής της COGAT, Αντγός Ghassan Alian, σε δήλωσή του αναφέρει: «Η Χαμάς αποδεικνύει επανειλημμένα ότι δεν ενδιαφέρεται για την ευημερία των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας, αλλά μόνο για τους τρομοκρατικούς της σκοπούς».

«Ακόμα και καθώς το κράτος του Ισραήλ συνεργάζεται με τον ΟΗΕ και διεθνείς οργανώσεις για την επέκταση της ανθρωπιστικής βοήθειας, η Χαμάς απεγνωσμένα προσπαθεί να το αποτρέψει, εγκαταλείποντας έτσι και πάλι τους κατοίκους που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί και υποδουλώνοντάς τους προκειμένου να διασφαλίσει την επιβίωσή της», προσθέτει.