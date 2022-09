CNN: Πριν τις εκρήξεις των Nord Stream κινούνταν ρωσικά πλοία στο σημείο

Την κίνηση ρωσικών πλοίων του πολεμικού Ναυτικού κοντά στο σημείο που έγιναν οι εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream ισχυρίζονται ότι εντόπισαν μυστικές υπηρεσίες των δυτικών χωρών.

Σύμφωνα με το CNN που επικαλείται μαρτυρίες αξιωματούχων μυστικών υπηρεσιών από δύο χώρες, παρατηρήθηκε στην περιοχή κίνηση ρωσικών υποβρυχίων.

Τονίζεται ωστόσο, ότι ακόμη δεν είναι σαφές αν σχετίζονται με τις εκρήξεις αλλά είναι κάτι που εξετάσουν οι ερευνητές.

Δανοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι γενικά στην περιοχή κινούνται ρωσικά πλοία και το γεγονός αυτό δεν υποδηλώνει απαραίτητα ότι η Ρωσία προκάλεσε τις ζημιές.

Swedish authorities have released a new video from the Nord Stream gas leaks.



Doesn’t look great. pic.twitter.com/JeEg39cnt1