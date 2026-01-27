CNN: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να εγκατασταθούν παράρτημα της CIA στη Βενεζουέλα

Βραχυπρόθεσμα, οι ΗΠΑ φαίνεται να προχωρούν στη δημιουργία μιας προσωρινής παρουσίας στη Βενεζουέλα μέσω ενός παραρτήματος της CIA, πριν από την επαναλειτουργία μιας επίσημης πρεσβείας στο Καράκας, αναφέρει το CNN.

Όπως σημειώνει, το παράρτημα θα επιτρέψει στους Αμερικανούς αξιωματούχους να αναπτύξουν άτυπες επαφές τόσο με μέλη της νέας κυβέρνησης όσο και με την αντιπολίτευση, ενώ παράλληλα θα στοχεύουν τυχόν τρίτα μέρη που θεωρούνται απειλητικά για τα συμφέροντα των ΗΠΑ, σε μια διαδικασία που παραλληλίζεται με τις επιχειρήσεις της CIA στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους, το παράρτημα θα επιτρέπει συνομιλίες που οι διπλωμάτες δεν μπορούν να έχουν, καθώς θα συνδέεται απευθείας με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Βενεζουέλας.

Η CIA έχει ήδη ενεργό ρόλο στην ενημέρωση της νέας ηγεσίας για θέματα που αφορούν την Κίνα, τη Ρωσία και το Ιράν, κάτι που απαιτεί υψηλό επίπεδο εμπιστευτικότητας και εξειδίκευσης, καθώς οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να μεταβιβαστούν από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ήταν ο πρώτος κορυφαίος Αμερικανός αξιωματούχος που επισκέφθηκε τη χώρα μετά την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο, συναντώντας την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ και στρατιωτικούς ηγέτες, μεταφέροντας μήνυμα ότι η Βενεζουέλα δεν μπορεί πλέον να αποτελεί καταφύγιο για αντιπάλους των ΗΠΑ.

Η εμπλοκή της CIA στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της επιχείρησης κατά του Μαδούρο ήταν καθοριστική. Μικρές ομάδες πρακτόρων είχαν εγκατασταθεί μήνες πριν στη χώρα για να παρακολουθούν κινήσεις, τοποθεσίες και πρότυπα του πρώην προέδρου, ενώ μία πηγή της υπηρεσίας δρούσε εντός της κυβέρνησης, παρέχοντας κρίσιμες πληροφορίες για τη σύλληψή του.

Η ανάλυση της CIA είχε επίσης καθοδηγήσει τις αποφάσεις των Αμερικανών αξιωματούχων σχετικά με την υποστήριξη της Ροντρίγκεζ έναντι της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Μαρία Ματσάδο.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών έχει αρχίσει τα πρώτα βήματα για την επαναλειτουργία της πρεσβείας, στέλνοντας περιορισμένο προσωπικό στο Καράκας για αξιολόγηση των κτιριακών υποδομών και της ασφάλειας.

Μέσα στο βραχυπρόθεσμο πλαίσιο, η CIA στοχεύει στην αθόρυβη εδραίωση της αμερικανικής επιρροής, στην αξιολόγηση της νέας ηγεσίας και στη δημιουργία καναλιών επικοινωνίας που θα διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή των ΗΠΑ στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Βενεζουέλας, ενώ η αντίδραση του λαού στη νέα αμερικανική παρουσία παραμένει αβέβαιη.