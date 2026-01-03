CNN: Ο Μαδούρο έφτασε σε στρατιωτική βάση στη Νέα Υόρκη

Αεροσκάφος που μετέφερε τον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες προσγειώθηκε στη στρατιωτική βάση Stewart Air National Guard Base στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το CNN

Ο ηγέτης της Βενεζουέλας αναμένεται να βρεθεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μανχάταν την επόμενη εβδομάδα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ζευγάρι απομακρύνθηκε από το υπνοδωμάτιό του κατά τη διάρκεια μεγάλης κλίμακας επιχείρησης του αμερικανικού στρατού που πραγματοποιήθηκε τη νύχτα στο Καράκας.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα νέο κατηγορητήριο κατά του Μαδούρο, το οποίο περιλαμβάνει επίσης τη σύζυγό του και τον γιο του.

NBC News: Ο Μαδούρο θα εμφανιστεί στο δικαστήριο μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ

Σύμφωνα με αξιωματούχους, από το αεροδρόμιο στην περιοχή της Νέας Υόρκης θα μεταφερθεί με ελικόπτερο για να υποβληθεί σε διαδικασίες καταγραφής και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στη φυλακή του Μητροπολιτικού Κέντρου Κράτησης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο το συντομότερο δυνατό ή, το αργότερο, μέχρι το βράδυ της Δευτέρας.