CNN: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε πολυώροφα κτίρια της Γάζας ενόψει της χερσαίας επιχείρησης

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε την Κυριακή πολλά πολυώροφα κτίρια στην πόλη της Γάζας, αφού προηγουμένως είχε καλέσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν αρκετές γειτονιές. Πρόκειται για τον πιο πρόσφατο γύρο βομβαρδισμών μετά την εντολή πλήρους εκκένωσης της πόλης.

Η ένταση των επιθέσεων φάνηκε να αυξάνεται, με τον στρατό να εκδίδει εντολές εκκένωσης για αρκετούς πύργους σε διάστημα λίγων ωρών το πρωί της Κυριακής.

Οι επιδρομές πραγματοποιούνται λίγο πριν από συνεδρίαση που συγκάλεσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αντικείμενο τη διαχείριση του κινδύνου για τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, ενόψει σχεδιαζόμενης χερσαίας επιχείρησης.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και η ηγεσία του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 20 όμηροι παραμένουν ζωντανοί στον θύλακα, ορισμένοι εκ των οποίων βρίσκονται στην πόλη της Γάζας.

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι η χερσαία επιχείρηση πρόκειται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες. «Πλησιάζει πολύ», ανέφερε ο ένας, ενώ ο άλλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο έναρξης ήδη από τη Δευτέρα.

Στους στόχους της Κυριακής περιλαμβάνεται το Al Kawthar, ένα 11όροφο κτίριο κοντά στο λιμάνι, το οποίο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς για την παρακολούθηση κινήσεων των Ισραηλινών.

Ακολούθησε πλήγμα στον ουρανοξύστη al Mohna στη συνοικία Tel al-Hawa, καθώς και σε κτίριο του Ισλαμικού Πανεπιστημίου, το οποίο καταστράφηκε.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ ανάρτησε σχετικό βίντεο, δηλώνοντας: «Το "Ισλαμικό" Πανεπιστήμιο στη Γάζα γίνεται καπνός. Εξαλείφουμε τις πηγές υποκίνησης και τρομοκρατίας».

האוניברסיטה "האיסלאמית" בעזה עולה השמיימה.

מחסלים את מקורות ההסתה והטרור. pic.twitter.com/dSZzbe4Ypp — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 14, 2025

Οι εξελίξεις συμπίπτουν με την άφιξη του Αμερικανού γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο στο Ισραήλ για συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο και τους ομήρους.

Την Κυριακή επισκέφθηκε το Δυτικό Τείχος στην Ιερουσαλήμ μαζί με τον Νετανιάχου και τον Αμερικανό πρεσβευτή Μάικ Χάκαμπι, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται επίσημη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, στη συζήτηση θα τεθεί και το ενδεχόμενο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης.