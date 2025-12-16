CNN: Η συμφωνία για ειρήνη στην Ουκρανία είναι πραγματικά πιο κοντά από ποτέ;

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στο Βερολίνο με Ουκρανούς και Ευρωπαίους διαπραγματευτές, οι οποίες ακολούθως συμπληρώθηκαν από επαφές μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών. Σύμφωνα με το CNN, οι συνομιλίες εξέπεμψαν συγκρατημένα θετικά μηνύματα για την προοπτική μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία, αν και παραμένουν σοβαρά εμπόδια.

Κεντρικό ζήτημα των διαπραγματεύσεων ήταν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, με στόχο την αποτροπή νέας ρωσικής επιθετικότητας. Παρά τις ενδείξεις προόδου, το θέμα αυτό εξακολουθεί να αποτελεί βασικό σημείο τριβής με τη Μόσχα. Εξίσου κρίσιμο παραμένει το μέλλον της περιοχής του Ντονμπάς, την οποία η Ρωσία απαιτεί να παραχωρηθεί ως όρο για οποιαδήποτε συμφωνία.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο επικεφαλής διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Παρών ήταν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Οι διαπραγματευτές εξέτασαν την πιο πρόσφατη εκδοχή του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου, την οποία ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «εφαρμόσιμη», τονίζοντας όμως ότι η Ουκρανία δίνει έμφαση στην ποιότητα και όχι μόνο στην ταχύτητα μιας λύσης.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, βρίσκονται υπό συζήτηση πέντε ξεχωριστά έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας - που θα πρέπει να εγκριθούν από το Κογκρέσο των ΗΠΑ - καθώς και σχέδια χρηματοδότησης της μεταπολεμικής ανάκαμψης της χώρας.

Παράλληλα, Ευρωπαίοι ηγέτες από κράτη της ΕΕ και συμμάχους, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία, δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ για την παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας και οικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία.

Οι ευρωπαϊκές δεσμεύσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία πολυεθνικής δύναμης υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, με αμερικανική υποστήριξη, έναν μηχανισμό παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός υπό τις ΗΠΑ, ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και σημαντικές επενδύσεις για την ανοικοδόμηση, στις οποίες θα αξιοποιηθούν και δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Η Ρωσία, ωστόσο, εμφανίζεται επιφυλακτική. Το Κρεμλίνο αντιτίθεται στην παρουσία δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και ζητά συνταγματικές δεσμεύσεις ουδετερότητας από το Κίεβο.

Παρότι Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι έχει επιλυθεί περίπου το 90% των ζητημάτων, το θέμα των εδαφικών παραχωρήσεων παραμένει αγκάθι.

Μεταξύ των ιδεών που συζητούνται είναι και η δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης «ελεύθερης οικονομικής ζώνης» στο Ντονμπάς, πρόταση που προκαλεί ερωτήματα και επιφυλάξεις από την ουκρανική πλευρά.