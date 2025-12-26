CNN: Η Β. Κορέα δημοσίευσε νέες φωτογραφίες του πρώτου πυρηνοκίνητου υποβρυχίου της (pics)

Η Βόρεια Κορέα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα νέες εικόνες από αυτό που υποστηρίζει ότι είναι το πρώτο της πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, ένα ογκώδες σκάφος αντίστοιχο σε μέγεθος με ορισμένα από τα επιθετικά υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι φωτογραφίες, που μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, δείχνουν τον ηγέτη της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν να επιθεωρεί το υποβρύχιο κατευθυνόμενων πυραύλων σε κλειστή εγκατάσταση ναυπήγησης, γεγονός που υποδηλώνει ότι το σκάφος δεν έχει ακόμη καθελκυστεί.

Η κατασκευή πυρηνοκίνητου υποβρυχίου αποτελεί μακροχρόνιο στόχο του Κιμ, τον οποίο είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος το 2021. Ωστόσο, η πρόσφατη έγκριση από την κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ προς τη Νότια Κορέα να αναπτύξει τα δικά της πυρηνοκίνητα υποβρύχια φαίνεται να έχει προσδώσει επιπλέον επείγοντα χαρακτήρα στα σχέδια της Πιονγκγιάνγκ.

Τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια διαθέτουν σημαντικά πλεονεκτήματα: μπορούν να παραμένουν βυθισμένα για εξαιρετικά μεγάλα χρονικά διαστήματα - ακόμη και για χρόνια, εφόσον υπάρχουν επαρκή εφόδια - σε αντίθεση με τα συμβατικά υποβρύχια που χρειάζονται συχνά ανάδυση για τη λειτουργία των κινητήρων ντίζελ. Είναι επίσης ταχύτερα και συχνά πιο αθόρυβα. Σήμερα, μόνο έξι χώρες - οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ινδία - διαθέτουν αυτή την τεχνολογία.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα, το υποβρύχιο έχει εκτόπισμα 8.700 τόνων, γεγονός που το καθιστά συγκρίσιμο με τα αμερικανικά επιθετικά υποβρύχια κλάσης Virginia. Η ύπαρξή του είχε ανακοινωθεί για πρώτη φορά τον Μάρτιο, με τις νέες εικόνες να δείχνουν ότι έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στην κατασκευή του.

Supreme Leader of North Korea Kim Jong Un personally supervised the on-site construction of the new 8,700-ton nuclear-powered strategic guided missile submarine. pic.twitter.com/0h1giivkPy — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) December 25, 2025

Ο Κιμ τόνισε εκ νέου τη σημασία των πυρηνοκίνητων υποβρυχίων για την αμυντική στρατηγική της χώρας, η οποία — όπως δήλωσε, σύμφωνα με το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Κορέας (KCNA) — βασίζεται «κυριολεκτικά στη μέγιστη επιθετική ισχύ». Υποστήριξε ότι η υπερ-ισχυρή επιθετική δυνατότητα αποτελεί «την καλύτερη ασπίδα για την εθνική ασφάλεια».

Παρά την πρόοδο, πρόσθεσε ο Ίσλι, το βορειοκορεατικό ναυτικό παραμένει κατώτερο από το νοτιοκορεατικό, το οποίο διαθέτει μερικά από τα πιο σύγχρονα αντιτορπιλικά και συμβατικά υποβρύχια παγκοσμίως - γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει τον Κιμ στο συμπέρασμα ότι έχει υπολογίσει λανθασμένα τις ισορροπίες ισχύος.