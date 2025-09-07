Το μεγαλύτερο κόμμα της τουρκικής αντιπολίτευσης, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό (CHP), κάλεσε τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης να συγκεντρωθούν σήμερα, αφού η αστυνομία έστησε φράγματα σε περιοχές γύρω από την έδρα του, κάτι που ο ηγέτης του αποκάλεσε «πολιορκία».

Σύμφωνα με το Reuters, το CHP έχει βρεθεί στο στόχαστρο μιας πολύμηνης νομικής καταστολής, η οποία έχει πλήξει εκατοντάδες μέλη του – συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, κύριου πολιτικού αντιπάλου του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν – η σύλληψη του οποίου τον Μάρτιο πυροδότησε τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις δρόμου στην Τουρκία εδώ και μια δεκαετία.

Το κόμμα αρνείται όλες τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι τα νομικά μέτρα αποτελούν πολιτικοποιημένες προσπάθειες εξουδετέρωσης εκλογικών απειλών κατά του Ερντογάν και αποδυνάμωσης της αντιπολίτευσης.

Οι πρόσφατες ενέργειες κατά του CHP ξεκίνησαν την Τρίτη, όταν δικαστήριο διέταξε την απομάκρυνση του επικεφαλής της κομματικής οργάνωσης στην Κωνσταντινούπολη λόγω φερόμενων παρατυπιών στο συνέδριο του 2023.

Μιλώντας σε εκδήλωση του CHP στην Κωνσταντινούπολη, ο πρόεδρος του κόμματος, Οζγκούρ Οζέλ, κάλεσε τους Τούρκους να συγκεντρωθούν και να διαδηλώσουν κατά της δικαστικής απόφασης και της καταστολής κατά του κόμματος, καθώς και κατά των μέτρων της αστυνομίας να στήσει φραγμούς γύρω από τα γραφεία και να περιορίσει την πρόσβαση του κοινού σε αυτά.

«Από εδώ, προσκαλώ όλους τους δημοκράτες και τα μέλη του CHP που φτάνουν τα λόγια και η φωνή μου σε αυτούς, να προστατεύσουν το σπίτι του Ατατούρκ στην Κωνσταντινούπολη», είπε, αναφερόμενος στον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας.

Η νεολαία του CHP κάλεσε επίσης τους κατοίκους της πόλης να συγκεντρωθούν απόψε στα τοπικά γραφεία του κόμματος. Άλλη μια διαδήλωση είναι προγραμματισμένη για αύριο το πρωί.