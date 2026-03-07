CENTCOM: Πάνω από 3.000 στόχοι έχουν πληγεί στην επιχείρηση «Epic Fury» (pics&vid)

Πάνω από 3.000 στόχους έχουν πλήξει οι αμερικανικές δυνάμεις από την έναρξη της επιχείρησης «Epic Fury» στο Ιράν, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανάρτηση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), από την έναρξη της επιχείρησης στις 28 Φεβρουαρίου, έχουν στοχοποιηθεί μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και ελέγχου, τα κοινά και αεροδιαστημικά αρχηγεία των Φρουρών της Επανάστασης, καθώς και θέσεις βαλλιστικών και αντιπλοϊκών πυραύλων.

Operation Epic Fury: The first 7 days pic.twitter.com/B2tOjVfSNW — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση 43 ιρανικά πλοία έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί.

Επίσης, η CENTCOM σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πλήττουν στόχους με σκοπό την αποδυνάμωση του μηχανισμού ασφαλείας του ιρανικού καθεστώτος, δίνοντας προτεραιότητα σε τοποθεσίες που θεωρούνται άμεση απειλή.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, η διοίκηση δημοσίευσε και βίντεο από ορισμένα από τα πλήγματα, στα οποία φαίνονται κτίρια και ένα όχημα να δέχονται επιθέσεις.

U.S. forces have struck over 3,000 targets in the first week of Operation Epic Fury, and we are not slowing down. pic.twitter.com/Nqn30feTQA — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 7, 2026

Με τη σειρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στρατιωτικών υποδομών του Ιράν στην Τεχεράνη και σε άλλες περιοχές στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στην επιχείρηση συμμετείχαν περισσότερα από 80 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία έδρασαν με την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Πληροφοριών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα αεροσκάφη έριξαν περίπου 230 πυρομαχικά σε διάφορες στρατιωτικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς.

צה"ל השלים תקיפה נוספת לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן



יותר מ-80 מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו בהכוונת אמ"ן, גל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן ובמרחבים נוספים במרכז איראן.



במסגרת התקיפות, מטוסי חיל האוויר הטילו כ-230 חימושים לעבר מספר אתרים צבאיים… pic.twitter.com/LBmSqDBPD9 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 7, 2026

Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν, σύμφωνα με τις IDF, ήταν το Κεντρικό Στρατιωτικό Πανεπιστήμιο των Φρουρών της Επανάστασης «Ιμάμ Χουσεΐν», το οποίο χρησιμοποιείται ως κέντρο επιχειρήσεων και συγκέντρωσης δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης σε περιόδους κρίσης.

Επιπλέον, επλήγη χώρος αποθήκευσης πυραύλων που περιλαμβάνει καταφύγια και υποδομές εκτόξευσης προς το έδαφος του Ισραήλ, καθώς και υπόγεια εγκατάσταση αποθήκευσης και κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων, από την οποία – σύμφωνα με την ανακοίνωση – επιχειρούσαν εκατοντάδες μέλη των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Παράλληλα, ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων που εντοπίστηκαν σε διάφορες περιοχές στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού των επιθέσεων κατά του Ισραήλ.

Οι IDF ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των δυνατοτήτων πυρός και αεράμυνας του Ιράν, καθώς και την πρόκληση ζημιών στις υποδομές παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων σε ολόκληρη τη χώρα.

