CENTCOM: Οι πρώτες 100 ώρες της επιχείρησης «Επική Οργή»

Στιγμές από αεροπορικές αποστολές, εκτοξεύσεις πυραύλων και συντονισμένα χτυπήματα σε στρατιωτικές μονάδες, από τις πρώτες 100 ώρες της επιχειρήσεις «Επική Οργή» αποτυπώνονται στο οπτικό υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση πρόκειται για «στοχευμένες επιχειρήσεις υψηλής ακρίβειας» με στόχο στρατηγικές υποδομές του Ιράν.

"100 Hours" of Operation Epic Fury. pic.twitter.com/XW5ZnRAJJL — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026

Οι επιχειρήσεις για την εξουδετέρωση των κινητών συστημάτων εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν συνεχίζονται, σύμφωνα με στρατιωτική ανακοίνωση. Όπως αναφέρεται, οι δυνάμεις που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις εντοπίζουν και καταστρέφουν τις απειλές με υψηλή ακρίβεια, στοχεύοντας ειδικά τις κινητές πλατφόρμες εκτόξευσης πυραύλων, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για τις ιρανικές επιθετικές δυνατότητες.