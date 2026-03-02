CENTCOM: 18 οι τραυματίες Αμερικανοί στρατιώτες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατά του Ιράν

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Αμερικανικού Κεντρικού Στρατηγείου στη Μέση Ανατολή, πλοίαρχο Τιμ Χόκινς, 18 μέλη των ενόπλων δυνάμεων τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Η CENTCOM είχε ενημερώσει χθες, Κυριακή, ότι τρία μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν σε μάχη και πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ο αριθμός αυτός αναθεωρήθηκε σήμερα σε τέσσερα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που σκοτώθηκαν. Παράλληλα, πηγές επιβεβαίωσαν στο CNN ότι και οι τέσσερις σκοτώθηκαν στην ίδια επίθεση στο Κουβέιτ και ότι συνολικά 18 θεωρούνται σοβαρά τραυματίες.

