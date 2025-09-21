Μετά τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος καταδίκασε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, κορυφαία στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών, όπως ο Ρόντεριχ Κίζεβετερ, προτείνουν οι νατοϊκές αποστολές στη Βαλτική από αποστολές περιπολίας να αποκτήσουν άμεσα αμυντικό, αποτρεπτικό χαρακτήρα.

Ο Γιούργκεν Χαρντ, εκπρόσωπος της Κ.Ο. των Χριστιανοδημοκρατών για θέματα εξωτερικής πολιτικής δηλώνει επίσης ότι ως απάντηση στις παραβιάσεις εναέριου χώρου νατοϊκών χωρών, το ΝΑΤΟ θα πρέπει, αν χρειαστεί, να καταρρίψει ρωσικά μαχητικά, επιχειρώντας από τα εδάφη των κρατών-μελών του.

Όπως επισημαίνει, η Ρωσία «δοκιμάζει» τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ, και εάν δεν υπάρξει απάντηση, οι προκλητικές ενέργειες θα αυξηθούν.

Από την πλευρά του ο κορυφαίος Γερμανός ειδικός σε θέματα άμυνας Κάρλο Μασάλα, μιλώντας στο δίκτυο ΑRD, εκτιμά ότι η Ρωσία στέλνει το εξής μήνυμα: ότι εχθρός είναι το ΝΑΤΟ και ότι δεν το φοβάται. Για τον λόγο αυτόν το ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχύσει την αποτροπή.

Τέλος, ο Γερμανός επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ δήλωσε επίσης σε γερμανικά μέσα ότι χρειαζόμαστε τώρα ισχυρή αεράμυνα απέναντι στον Πούτιν.

Πηγή: Deutsche Welle