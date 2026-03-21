CBS: Οι ΗΠΑ καταρτίζουν συγκεκριμένα σχέδια για την αποστολή χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν

Οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ κάνουν λεπτομερείς προετοιμασίες για την πιθανότητα ανάπτυξης χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν, αναφέρει το CBS, επικαλούμενο πηγές.

Ανώτεροι αξιωματούχοι του Πενταγώνου υποβάλλουν συγκεκριμένα αιτήματα για τον σχεδιασμό μιας τέτοιας κίνησης, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει συζητήσεις σχετικά με το πώς οι ΗΠΑ θα χειριστούν την κράτηση Ιρανών στρατιωτών εάν υπήρχαν αμερικανικά στρατεύματα στη χώρα, αναφέρει το CBS επικαλούμενο δύο πηγές από τους αξιωματούχους.

Την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο «να περιορίσουν» τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν, ενώ νωρίτερα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν επιθυμεί εκεχειρία.

Παράλληλα, είπε ότι δεν σχεδιάζει να στείλει χερσαία στρατεύματα «πουθενά», προσθέτοντας «Αν το έκανα, σίγουρα δεν θα σας το έλεγα».

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία είναι υπεύθυνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή, αρνήθηκε να κάνει εικασίες για πιθανές μετακινήσεις στρατευμάτων.