CBS: Οι ΗΠΑ εξετάζουν τρόπους κατάσχεσης των πυρηνικών υλικών του Ιράν

Η κυβέρνηση Τραμπ καταστρώνει στρατηγικές για την ασφάλεια ή την εξαγωγή των πυρηνικών υλικών του Ιράν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Δύο πηγές δήλωσαν ότι ο σχεδιασμός έχει επικεντρωθεί στην πιθανή ανάπτυξη δυνάμεων από τη μυστική Κοινή Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων, μια επίλεκτη στρατιωτική μονάδα που συχνά αναλαμβάνει εξαιρετικά ευαίσθητες επιχειρήσεις.

Μια άλλη πηγή ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση για οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση.

Μια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CBS ότι είναι δουλειά του Πενταγώνου να κάνει προετοιμασίες.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να προσπαθήσει να ανακτήσει τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν στο πλαίσιο της τρέχουσας στρατιωτικής εκστρατείας και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι «είναι μια επιλογή στο τραπέζι για αυτόν».