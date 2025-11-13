CBS: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα

Στενοί συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έχουν παρουσιάσει στον πρόεδρο των ΗΠΑ επιλογές για ενδεχόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις του στρατού στη Βενεζουέλα, μετέδωσε την Πέμπτη το CBS.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο Πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού Νταν Κέιν και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον πρόεδρο για τις στρατιωτικές επιλογές για τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις για το θέμα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η ομάδα του αεροπλανοφόρου USS Gerald Ford εισήλθε στην περιοχή ευθύνης της Αμερικανικής Διοίκησης Νότου. Η Διοίκηση Νότου είναι η κύρια μαχητική μονάδα για επιχειρήσεις στην Καραϊβική και τη Νότια Αμερική.

Το Ford εντάσσεται σε μια νηοπομπή αντιτορπιλικών, πολεμικών αεροσκαφών και ειδικών μέσων επιχειρήσεων που βρίσκονται ήδη στην περιοχή.

Τους τελευταίους δύο μήνες, ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον τουλάχιστον 21 σκαφών που, όπως ισχυρίζεται, μετέφεραν ναρκωτικά από τη Νότια Αμερική στις ΗΠΑ (μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 20 επιθέσεις, αλλά μια επιχείρηση στα τέλη Οκτωβρίου είχε ως στόχο δύο σκάφη).

Τουλάχιστον 80 φερόμενοι λαθρέμποροι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις.

Δύο επέζησαν και επαναπατρίστηκαν στις χώρες καταγωγής τους, τον Ισημερινό και την Κολομβία. Ο άνδρας που αφέθηκε ελεύθερος στον Ισημερινό απελευθερώθηκε επειδή οι αρχές δεν βρήκαν στοιχεία ότι είχε διαπράξει έγκλημα.

«Η συμβουλή μου προς τις ξένες τρομοκρατικές οργανώσειςείναι να μην μπουν σε σκάφος. Αν διακινείτε ναρκωτικά για να δηλητηριάσετε τον αμερικανικό λαό και γνωρίζουμε ότι ανήκετε σε μια τρομοκρατική οργάνωση, είστε ξένος τρομοκράτης ή διακινητής — θα σας βρούμε και θα σας σκοτώσουμε» είπε ο Χέγκσεθ μιλώντας σε σύσκεψη που έλαβε χώρα την Τετάρτη.