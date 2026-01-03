Βυθίζεται στο χάος το Ιράν: Στους 13 οι νεκροί - «Οικονομική κρίση» παραδέχεται ο Χαμενεΐ (vid)

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στο Ιράν, με τα ιρανικά ΜΜΕ να αυξάνουν τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών από την άγρια καταστολή των διαδηλώσεων με χρήση αληθινών πυρών από τις Αρχές, υπό τις «ευλογίες» του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ηγέτη του θεοκρατικού καθεστώτος. Ο ίδιος παραδέχτηκε για πρώτη φορά το Σάββατο ότι οι Ιρανοί διαδηλωτές, με επικεφαλής τη μεσαία τάξη των Bazaaris, «έχουν δίκιο» και ότι η οικονομική κατάσταση στο Ιράν «στερείται σταθερότητας».

Για έβδομη νύχτα συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις κατά του θεοκρατικού καθεστώτος. Σύμφωνα με τα ιρανικό ρακτορείο ειδήσεων Fars, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, επιβεβαίωσε ότι τρία άτομα σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων το Σάββατο στην πόλη Μαλεκσάχι, στο δυτικό Ιράν, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των νεκρών πολιτών να αυξάνεται στους 13. Ξεπέρασαν τους 50 οι τραυματίες.

Στα νεότερα θύματα συγκαταλέγεται και ένας 17χρονος, σύμφωνα με τον αναπληρωτή γενικό κυβερνήτη της επαρχίας, ο οποίος μάλιστα αποκάλυψε ότι αγόρι πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών.

Βίντεο που δημοσίευσε το ιρανικό μέσο Iran International καταγράφονται οι δυνάμεις ασφαλείας να κάνουν χρήση αληθινών πυρών εναντίον των διαδηλωτών στην πόλη Μαλεκσάχι, στην επαρχία Ιλάμ, στο δυτικό Ιράν. Στο βίντεο, διακρίνεται ένα άτομο να κείτεται στο έδαφος, καλυμμένο με αίμα.

Κάντε κλικ στη φωτογραφία να δείτε το βίντεο

«Αυτή είναι η τελευταία μάχη, ο Παχλαβί θα επιστρέψει», ακούστηκαν να φωνάζουν διαδηλωτές στην περιοχή Γκοχαρντάστ του Καράτζ στη δυτική Τεχεράνη το βράδυ του Σαββάτου.

"This is the last battle, Pahlavi will return," protesters were heard chanting in Gohardasht district of Karaj in western Tehran on Saturday night.pic.twitter.com/yCwzdZZDr2 — Iran International English (@IranIntl_En) January 3, 2026

Σε άλλο βίντεο φαίνονται, διαδηλωτές να έχουν συγκεντρωθεί στις πόλεις Μασάντ, Σιράζ, Κερμανσάχ και Μαλεκσάχι στην επαρχία Ιλάμ. Ένα βίντεο δείχνει τους διαδηλωτές να φωνάζουν «θάνατος στον δικτάτορα».

On the seventh day of Iran protests, demonstrators are holding gatherings in the cities of Mashhad, Shiraz, Kermanshah and Malekshahi in Ilam.

This video from Mashhad shows protesters chanting 'death to the dictator'.pic.twitter.com/WDtym1LRRw — Iran International English (@IranIntl_En) January 3, 2026

Παραδοχή Χαμενεϊ για οικονομική κρίση στο Ιράν

Ο Χαμενεΐ αναφέρθηκε στις διαμαρτυρίες μέσω του επίσημου λογαριασμού του στα Φαρσί, αποκαλώντας τους Bazaari «μεταξύ των πιο πιστών Ιρανών στη χώρα».

«Πρώτον, η κοινότητα του παζαριού και οι παζαραίοι, οι έμποροι του παζαριού, είναι από τα πιο πιστά στρώματα της χώρας στο ισλαμικό σύστημα και την Ισλαμική Επανάσταση. Γνωρίζουμε καλά το παζάρι, και στο όνομα του παζαριού, κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την Ισλαμική Δημοκρατία και το ισλαμικό σύστημα. Ναι, αυτές οι συγκεντρώσεις γίνονταν κυρίως από παζαριανούς, αλλά αυτό που έλεγαν ήταν σωστό.

Όταν ένας παζαριανός εξετάζει τη νομισματική κατάσταση της χώρας, την πτώση της αξίας του εθνικού νομίσματος και την αστάθεια του συναλλάγματος, που καθιστά το επιχειρηματικό περιβάλλον ασταθές, λέει: "Δεν μπορώ να κάνω δουλειές" και έχει δίκιο. Οι αξιωματούχοι της χώρας το αποδέχονται αυτό, και γνωρίζω ότι ο αξιότιμος πρόεδρος και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι επιδιώκουν να διορθώσουν αυτό το πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Χαμενεΐ ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του κατηγορώντας τους διαδηλωτές ότι είοναι «ταραξίες» και ότι μετέτρεψαν τις διαμαρτυρίες σε δυσανάλογες εντάσεις, μετατοπίζοντας την εστίαση από τις θεμιτές οικονομικές ανησυχίες σε μια γενική αντικαθεστωτική ρητορική.

«Το σημαντικό είναι μια ομάδα εχθρικών μισθοφόρων ταραχοποιών στέκεται πίσω από τους λάτρεις του παζαριού και φωνάζει συνθήματα κατά του Ισλάμ, κατά του Ιράν και κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η διαμαρτυρία είναι δικαιολογημένη, αλλά διαφέρει από τις ταραχές», έγραψε.

Κια συνέχισε: «Η ένσταση είναι δικαιολογημένη, αλλά η διαμαρτυρία διαφέρει από τις ταραχές. Μιλάμε με τον διαδηλωτή. Οι αξιωματούχοι πρέπει να μιλήσουν με τον διαδηλωτή. Η συζήτηση με τον ταραχοποιό είναι άχρηστη. Ο ταραχοποιός πρέπει να μπει στη θέση του», διαμήνυσε δίδοντας ουσιαστικά το «πράσινο φως» για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων.

Το τελευταίο κύμα διαμαρτυριών στο Ιράν ξέσπασε λόγω της οικονομικής κρίσης

Απεργίες εμπόρων και κλείσιμο καταστημάτων ξεκίνησαν την Κυριακή σε μεγάλες αγορές, συμπεριλαμβανομένου του Μεγάλου Παζαριού της Τεχεράνης, καθώς το ριάλ κατέρρευσε και οι τιμές αυξήθηκαν.

Οι διαμαρτυρίες διευρύνθηκαν μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, με συλλήψεις και δακρυγόνα στο κέντρο της Τεχεράνης και σε άλλες πόλεις, ενώ οι αρχές εξέδωσαν οδηγίες για ενημέρωση και προειδοποιήσεις αποφυγής διαταραχών. Η κάλυψη ανέφερε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους από την Κυριακή, με διαδηλώσεις πλαισιωμένες από οργή για την κατάρρευση του νομίσματος.

Εν μέσω κλιμάκωσης, ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφεραν ότι αρκετοί διαδηλωτές σκοτώθηκαν όταν οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν πραγματικά πυρά κατά την πέμπτη ημέρα των διαδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο, ενώ ένα μέλος της Basij αναφέρθηκε επίσης ότι σκοτώθηκε.

Οι αξιωματούχοι απέρριψαν τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης μιας φήμης ότι ένας ελεύθερος σκοπευτής του IRGC σκότωσε έναν διαδηλωτή, χαρακτηρίζοντάς την ψευδή, και επέμειναν ότι η τάξη θα διατηρηθεί.

Οι τελευταίες αναταραχές αναζωπύρωσαν μνήμες από το κύμα διαμαρτυριών του 2022, που πυροδοτήθηκε από τον θάνατο της Mahsa Amini μετά την κράτησή της. Τότε, φοιτητές, εργάτες και καταστηματάρχες συμμετείχαν σε μήνες διαδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο. Οι αρχές αντέδρασαν με μαζικές συλλήψεις, περιορισμούς στο διαδίκτυο και σκληρές ποινές, αλλά η συμβολική ανυπακοή και οι περιοδικές συγκεντρώσεις συνεχίστηκαν και στις επόμενες επετείους.