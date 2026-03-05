Βύθιση ιρανικής φρεγάτας στη Σρι Λάνκα: Τουλάχιστον 87 νεκροί και 61 αγνοούμενοι

Αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε με τορπίλη την ιρανική φρεγάτα Iris Dena στον Ινδικό Ωκεανό, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 87 νεκρούς και 61 αγνοούμενους, και φέρνοντας το Ιράν αντιμέτωπο με την απώλεια ενός σημαντικού ναυτικού πλοίου.

Σημειώνεται ότι 32 άνθρωποι διασώθηκαν από το πλοίο και νοσηλεύονται. Ο εκπρόσωπος είπε ότι δεν παρατήρησαν άλλα πλοία στην περιοχή.

Η φρεγάτα με 180 μέλη πληρώματος είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Το ιρανικό πλοίο είχε συμμετάσχει σε ναυτική άσκηση που διοργάνωσε η Ινδία στον Κόλπο της Βεγγάλης από τις 18 έως τις 25 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της άσκησης.

Οι δηλώσεις του Πενταγώνου

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ότι η επίθεση στο Iris Dena πραγματοποιήθηκε από αμερικανικό υποβρύχιο, το οποίο χρησιμοποίησε τορπίλη για να βυθίσει το ιρανικό πλοίο.

Ο Χέγκεθ τόνισε ότι το Ιράν «θεωρούσε ότι ήταν σε ασφαλή ύδατα», ωστόσο το αμερικανικό υποβρύχιο εκτέλεσε την αποστολή του και το πλοίο βυθίστηκε με «ήσυχο θάνατο».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ιράν «δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ πρόσωπο με πρόσωπο», τονίζοντας ότι η στρατηγική των ΗΠΑ είναι να «ελέγχουν τη μοίρα τους» στην περιοχή.

Ο Χέγκεθ πρόσθεσε ότι αυτή η επίθεση αποτελεί την πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο με τορπίλη από αμερικανικό υποβρύχιο και τόνισε πως η κίνηση αυτή δείχνει τη στρατηγική υπεροχή των ΗΠΑ στην περιοχή, καταγγέλλοντας το Ιράν ως «τρομοκρατική απειλή» που συνεχώς προσπαθεί να επεκτείνει την επιρροή του μέσω επιθέσεων με πυραύλους και drones.

Βίντεο από την αμερικανική επιχείρηση

Το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που το υποβρύχιο στοχεύει και τορπιλίζει την ιρανική φρεγάτα:

Η αντίδραση του Σρι Λάνκα και η διεθνής αντίκτυπος

Η Σρι Λάνκα, η οποία παρέμεινε ουδέτερη στη σύγκρουση, ανέφερε ότι η επίθεση συνέβη εντός της ζώνης έρευνας και διάσωσης της χώρας και η στρατιωτική της δύναμη προχώρησε άμεσα σε διασώσεις.

Επίσης, έχει καλέσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να δείξουν σύνεση και να επιδιώξουν την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Η χώρα επεσήμανε επίσης την ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια για τους επιζώντες και τα θύματα της επίθεσης.

Η βύθιση της φρεγάτας Iris Dena έρχεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και άλλων στόχων στη Μέση Ανατολή.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη και η ένταση στον Κόλπο του Ομάν και τα γύρω ύδατα συνεχώς αυξάνεται, με το Ιράν να ανταποκρίνεται με δικές του επιθέσεις, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες.

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή