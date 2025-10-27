The Independent, Reuters

Η Ρωσία συνεχίζει να προκαλεί διεθνή ανησυχία με τον πύραυλο Burevestnik, ένα πυρηνικά τροφοδοτούμενο όπλο κρουζ που, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, διαθέτει απεριόριστη εμβέλεια και ικανότητα να παρακάμπτει οποιοδήποτε σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας.

Σύμφωνα με τον Independent, ο 9M730 Burevestnik είναι ένας πυραύλος κρουζ εκτοξευόμενος από το έδαφος, χαμηλής πτήσης, ικανός να φέρει πυρηνική κεφαλή αλλά και να κινείται με πυρηνική ενέργεια. Το ΝΑΤΟ τον αποκαλεί SSC-X-9 Skyfall.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παρουσίασε για πρώτη φορά το σχέδιο τον Μάρτιο του 2018, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει απεριόριστη εμβέλεια και μπορεί να παρακάμπτει τα αμερικανικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

⚡ Russia has successfully tested its nuclear-powered Burevestnik cruise missile:



Putin announces successful test of Russia’s 9M730 Burevestnik (SSC-X-9 “Skyfall”), a nuclear-powered, nuclear-capable intercontinental cruise missile said to have unlimited range and the ability to… pic.twitter.com/zNkjcyK3OF — OSINT Updates (@OsintUpdates) October 27, 2025

Ωστόσο, δυτικοί αναλυτές έχουν αμφισβητήσει τη στρατηγική του αξία, επισημαίνοντας ότι δεν προσφέρει νέες δυνατότητες σε σχέση με το υπάρχον ρωσικό οπλοστάσιο και ότι ενδέχεται να εκλύει ραδιενέργεια κατά την πτήση του.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε το όπλο «μοναδικό», ενώ ο αρχηγός του ρωσικού γενικού επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ, ανέφερε ότι στην πρόσφατη δοκιμή της 21ης Οκτωβρίου ο πύραυλος διένυσε 14.000 χιλιόμετρα μέσα σε 15 ώρες.

Η πυρηνική πρόωση του Burevestnik επιτρέπει να πετά σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις και για περισσότερο χρόνο από έναν συμβατικό πύραυλο με κινητήρα turbojet ή turbofan, που περιορίζεται από τα καύσιμά του.

Ορισμένοι δυτικοί ειδικοί επισημαίνουν ότι η υποηχητική ταχύτητα του πυραύλου τον καθιστά ανιχνεύσιμο και πιο ευάλωτο όσο παρατείνεται η πτήση του.

Αντιθέτως, ο Ρώσος στρατιωτικός αναλυτής Αλεξέι Λεονκόφ υποστήριξε ότι ο ρόλος των Burevestnik θα είναι να αποτελειώνουν τα εναπομείναντα στρατιωτικά και βιομηχανικά κέντρα του εχθρού μετά την εκτόξευση ρωσικών διηπειρωτικών πυραύλων (ICBM), όταν πλέον η αεράμυνα του αντιπάλου θα έχει καταρρεύσει.

Όπως είπε, οι πύραυλοι αυτοί θα «συντρίψουν τις χώρες-επιτιθέμενους και θα τις γυρίσουν στη λίθινη εποχή».

Έκθεση της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας (NASIC) το 2020 ανέφερε ότι αν η Ρωσία καταφέρει να θέσει σε επιχειρησιακή λειτουργία τον Burevestnik, θα αποκτήσει ένα «μοναδικό όπλο με δυνατότητα διαπλανητικής εμβέλειας».

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο πύραυλος εκτοξεύεται αρχικά με έναν μικρό στερεού καυσίμου πύραυλο, ο οποίος διοχετεύει αέρα σε έναν κινητήρα με μικρό πυρηνικό αντιδραστήρα.

Reuters - Τραμπ κατά Πούτιν: Θα έπρεπε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι να δοκιμάζει πυραύλους

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ανάρμοστη» την ανακοίνωση που έκανε χθες Κυριακή ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν αναφορικά με τη διεξαγωγής μιας επιτυχημένης τελικής δοκιμής ενός νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ.

«Είναι ανάρμοστο για τον Πούτιν να το λέει αυτό. Θα έπρεπε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Αυτός ο πόλεμος, που υποτίθεται ότι θα διαρκούσε μια εβδομάδα, σύντομα θα εισέλθει στον τέταρτο χρόνο του. Αυτό θα έπρεπε να κάνει αντί να δοκιμάζει πυραύλους», τόνισε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος που τον μεταφέρει στην Ιαπωνία, δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία μετά τη Μαλαισία.

Εξάλλου ο Ρεπουμπλικάνος επανέλαβε ότι «θα του άρεσε πολύ» να συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ- Ουν.

Ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παρατείνει, αν κριθεί αναγκαίο, την ασιατική του περιοδεία στο πλαίσιο της οποία σήμερα και αύριο θα βρεθεί στην Ιαπωνία και την Τετάρτη και Πέμπτη στη Νότια Κορέα.

Η Ρωσία προχώρησε σε δοκιμή νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ - Θριαμβολογεί ο Πούτιν

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία δοκίμασε με επιτυχία τον πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ Burevestnik, ένα όπλο με πυρηνική ικανότητα, το οποίο, όπως ισχυρίζεται η Μόσχα, μπορεί να αποφύγει οποιοδήποτε αμυντικό σύστημα. Η Ρωσία σκοπεύει να προχωρήσει στην ανάπτυξή του, δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο ανώτατος στρατηγός της Ρωσίας, Βαλέρι Γκερασίμοφ, αρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ενημέρωσε τον Πούτιν ότι ο πύραυλος διένυσε 14.000 χιλιόμετρα (8.700 μίλια) και παρέμεινε στον αέρα για περίπου 15 ώρες κατά τη δοκιμή του στις 21 Οκτωβρίου.

Η Ρωσία αναφέρει ότι ο 9M730 Burevestnik (Storm Petrel) - που το ΝΑΤΟ έχει ονομάσει SSC-X-9 Skyfall - είναι «ανίκητος» απέναντι στις τρέχουσες και μελλοντικές πυραυλικές άμυνες, με σχεδόν απεριόριστη εμβέλεια και απρόβλεπτη διαδρομή πτήσης.

«Πρόκειται για ένα μοναδικό όπλο που κανείς άλλος στον κόσμο δεν διαθέτει», δήλωσε ο Πούτιν, ντυμένος με στολή παραλλαγής, σε συνάντηση σε σημείο διοίκησης με στρατηγούς που επιβλέπουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις που δημοσίευσε το Κρεμλίνο την Κυριακή.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι κάποτε κάποιοι Ρώσοι ειδικοί του είχαν πει πως το όπλο ήταν απίθανο να καταστεί ποτέ εφικτό, αλλά τώρα, όπως είπε, οι «κρίσιμες δοκιμές» έχουν ολοκληρωθεί. Τόνισε στον Γκερασίμοφ ότι η Ρωσία πρέπει να κατανοήσει πώς να ταξινομήσει το όπλο και να προετοιμάσει την υποδομή για την ανάπτυξη του Burevestnik.

Ο Γκερασίμοφ ανέφερε ότι ο πύραυλος είχε κινητήρα πυρηνικής ενέργειας και ότι η συγκεκριμένη δοκιμή ξεχώριζε, επειδή διήνυσε τόσο μεγάλη απόσταση, παρόλο που η εμβέλειά του θεωρείται ουσιαστικά απεριόριστη. Υποστήριξε ότι μπορεί να νικήσει οποιοδήποτε αντιπυραυλικό σύστημα.

Ο Πούτιν επέβλεψε την Τετάρτη μια δοκιμή των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, για να εξασκηθεί η ετοιμότητά τους και η δομή διοίκησής τους.

«Ο εκσυγχρονισμός των πυρηνικών μας αποτρεπτικών δυνάμεων βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η Ρωσία υπερτερεί σε αυτόν τον τομέα έναντι οποιασδήποτε άλλης πυρηνικής δύναμης.

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν μαζί περίπου το 87% του παγκόσμιου αποθέματος πυρηνικών όπλων — αρκετά για να καταστρέψουν τον κόσμο πολλές φορές. Η Ρωσία διαθέτει 5.459 πυρηνικές κεφαλές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 5.177, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων (FAS).

«Οι στρατηγικές μας δυνάμεις είναι ικανές να διασφαλίσουν πλήρως την εθνική ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του Κράτους της Ένωσης», κατέληξε ο Πούτιν.