Ο Βρετανός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζόναθαν Πάουελ, που συμμετείχε στις τελικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Γενεύη, χαρακτήρισε την πρόταση της Τεχεράνης για το πυρηνικό της πρόγραμμα «ουσιαστική» και ικανή να αποτρέψει μια άμεση πολεμική κλιμάκωση, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Πάουελ επισήμανε ότι η αμερικανική πλευρά, εκπροσωπούμενη από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, παρουσίαζε σοβαρές τεχνικές ελλείψεις. Παρά την παρουσία του γενικού διευθυντή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, οι ειδικοί επεσήμαναν ότι οι τοποθετήσεις του Γουίτκοφ περιείχαν σημαντικά σφάλματα.

Ο Πάουελ, συνοδευόμενος από ειδικό του βρετανικού υπουργικού γραφείου, τόνισε ότι η βρετανική πλευρά αναγνώριζε την πρόοδο της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας την ιρανική πρόταση «αιφνιδιαστική», ενώ υπήρχε ακόμη περιθώριο για περαιτέρω διευθέτηση, όπως η πλήρης κάλυψη των επιθεωρήσεων του ΟΗΕ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Πηγές ανέφεραν ότι η αμερικανική πλευρά δεν διέθετε δική της τεχνική ομάδα, βασιζόμενη αποκλειστικά στον Γκρόσι, κάτι που δεν ήταν επαρκές για τη διαπραγμάτευση. Αντίθετα, η βρετανική αποστολή αξιολόγησε τις ιρανικές προτάσεις ως σημαντική πρόοδο, χωρίς όμως να καταλήξει σε ολοκληρωμένη συμφωνία, και προετοίμαζε νέο γύρο διαβουλεύσεων στη Βιέννη.

Ωστόσο, οι συνομιλίες δεν πραγματοποιήθηκαν, καθώς δύο ημέρες μετά την ολοκλήρωση της Γενεύης, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ιράν. Η εμπλοκή του Πάουελ εξηγεί την επιφυλακτική στάση του Λονδίνου απέναντι στην αμερικανική στρατιωτική δράση, η οποία έχει επιβαρύνει τις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου - ΗΠΑ.

Το Λονδίνο δεν εντόπισε σαφή στοιχεία άμεσης απειλής από την Τεχεράνη προς την Ευρώπη ούτε ένδειξη ότι η χώρα βρισκόταν κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου, θεωρώντας την επίθεση πρόωρη και μη σύννομη.

