Βρετανική κατασκοπία: Η Ρωσία ξεμένει από πυρομαχικά, στρατό και φίλους

Στα καταφύγια παραμένει ο κόσμος σε μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας καθώς οι Ρώσοι συνεχίζουν τις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές για τους πολίτες αφήνοντας χωρίς ρεύμα και νερό τον πληθυσμό.

Την ίδια ώρα ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι δεδομένου ότι ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί για πλήγματα σε πόλεις πυραύλους που προορίζονται για πλοία, μπορεί να διαχειρίζονται στην ουσία μια όλο και αυξανόμενη έλλειψη πυραύλων.

Έλλειψη πυρομαχικών, στρατευμάτων αλλά και φίλων «βλέπει» για τη Ρωσία και η βρετανική κατασκοπία.

Ξεμένει από πυραύλους η Ρωσία;

Φημολογείται ευρέως ότι η Μόσχα μπορεί να ξεμείνει από πυραύλους, παρά το γεγονός ότι τη Δευτέρα, μόνο σε μία ημέρα, εκτόξευσε 84 σε μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας.

Ο Μάικλ Κλαρκ, αναλυτής ασφάλειας και άμυνας, μιλώντας στο Sky News, υποστήριξε ότι αυτό είναι εμφανές καθώς η Ρωσία έχει «αυτοσχεδιάσει» τη χρήση τους σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις.

«Έχουμε δει πυραύλους να προσκρούουν σε κτίρια πύραυλοι που είναι σχεδιασμένοι να πλήττουν πλοία καθώς έχουν κεφαλή μισού τόνου για να χτυπάει αεροπλανοφόρα», είπε στο Sky News.

"Έχουμε δει πυραύλους εδάφους - αέρος που προορίζονται να είναι αντιαεροπορικοί πύραυλοι που χρησιμοποιούνται κατά επίγειων στόχων. Και οι Ρώσοι δεν έχουν τόσους πολλούς, όπως φαίνεται, Kalibr, πυραύλους κρουζ που εκτοξεύονται από πλοία- χρησιμοποίησαν λίγους χθες.

"Αλλά, αν είχαν περισσότερους, είμαι βέβαιος ότι θα χρησιμοποιούσαν περισσότερους. Το πρόβλημα είναι ότι φαίνεται να εξαντλούνται τα εξαρτήματα που χρειάζονται για αυτά τα πράγματα, επειδή είναι υπό κυρώσεις για αρκετό καιρό."

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η Ρωσία εξαρτάται όλο και περισσότερο από ξένες εισαγωγές για όπλα, αλλά λόγω των κυρώσεων, έχει σχετικά λίγους διεθνείς συμμάχους.

Η Ουκρανία δήλωσε χθες ότι ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη χρησιμοποιήθηκαν σε επιδρομές.

Ο καθηγητής Κλαρκ πρόσθεσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι η «επιστροφή του βιομηχανικού πολέμου στην Ευρώπη».

Χωρίς ρεύμα μέρος της Λβίβ

Ρωσικός πύραυλος που χτύπησε την πόλη Λβιβ σήμερα άφησε μέρος της δυτικής ουκρανικής πόλης χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Αντρίι Σαντοβίι.

Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει στο Reuters τρεις εκρήξεις μετά το μεσημέρι. Η πόλη είχε υποστεί μπλακάουτ και προβλήματα με την ύδρευση μετά από τα χτυπήματα των Ρώσων τη Δευτέρα.

Βρετανική κατασκοπία: Σε επιφυλακή για ενδείξεις πυρηνικών ...σκέψεων από τη Ρωσία

Η Βρετανία θα περίμενε ότι θα υπάρχουν ενδείξεις για το εάν η Ρωσία αρχίζει να εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης του πυρηνικού της οπλοστασίου στον πόλεμό της με την Ουκρανία, δήλωσε ο κορυφαίος κυβερνοκατάσκοπος της Βρετανίας σήμερα επαναλαμβάνοντας ότι οποιαδήποτε συζήτηση για χρήση τέτοιων όπλων είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.

Μετά από περισσότερους από επτά μήνες πολέμου, ο Τζέρεμι Φλέμινγκ, διευθυντής της κατασκοπευτικής υπηρεσίας GCHQ, είπε στο ραδιόφωνο του BBC ότι η Ρωσία είχε έλλειψη πυρομαχικών, φίλων και στρατευμάτων.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει παραμείνει μέχρι στιγμής στο καθιερωμένο στρατιωτικό δόγμα της μη χρήσης πυρηνικών όπλων, είπε ο Φλέμινγκ, αλλά η υπηρεσία του είναι αναμονή για τυχόν ενδείξεις ότι αυτό θα μπορούσε να αλλάξει.

«Θα ήλπιζα ότι θα έχουμε ενδείξεις εάν αρχίσουν να ακολουθούν αυτόν τον δρόμο», είπε, χωρίς να πει ποιές θα μπορούσαν να είναι αυτές οι ενδείξεις.

«Αλλά ας είμαστε πραγματικά σαφείς σχετικά με αυτό, αν το σκέφτονται, αυτό θα ήταν μια καταστροφή».

Ο Φλέμινγκ είπε επίσης ότι ήταν βέβαιος ότι ο Πούτιν ανησυχούσε για τους κινδύνους της κλιμάκωσης και αυτό μπορεί να είναι ένα σημάδι του γιατί "δεν έχει φτάσει σε αυτές τις άλλες μορφές πολέμου".

Σε μια ομιλία που πρόκειται να εκφωνηθεί αργότερα, σύμφωνα με το Reuters, ο Φλέμινγκ θα πει επίσης ότι οι Ρώσοι άρχισαν να κατανοούν την απελπιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Μόσχα λόγω της σύγκρουσης.

«Βλέπουν πόσο άσχημα έχει εκτιμήσει ο Πούτιν την κατάσταση», θα πει, σύμφωνα με αποσπάσματα από την ομιλία του.

ΟΗΕ: Οι ρωσικές επιθέσεις της Δευτέρας μπορεί να παραβίασαν τη διεθνή νομιμότητα

Η Ρωσία ενδέχεται να έχει παραβιάσει αρχές για τη διεξαγωγή εχθροπραξιών βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου με τα θανατηφόρα χτυπήματα στην Ουκρανία τη Δευτέρα, δήλωσε εκπρόσωπος του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR).

"Ανησυχούμε σοβαρά ότι ορισμένες από τις επιθέσεις φαίνεται να είχαν στόχο κρίσιμες μη στρατιωτικές υποδομές ... γεγονός που δείχνει ότι αυτές οι επιθέσεις μπορεί να παραβίασαν τις αρχές για τη διεξαγωγή εχθροπραξιών σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο", δήλωσε η Ραβίνα Σαμντασάνι σε συνέντευξη Τύπου σήμερα.

«Προτρέπουμε τη Ρωσική Ομοσπονδία να απέχει από περαιτέρω κλιμάκωση και να λάβει όλα τα εφικτά μέτρα για να αποτρέψει απώλειες αμάχων και ζημιές σε αστικές υποδομές», πρόσθεσε.

Ρωσία: Η ουκρανική αεράμυνα προκάλεσε ζημιές στο Κίεβο

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι η ουκρανική αεράμυνα ευθύνεται για τις ζημιές στα οικιστικά συγκροτήματα του Κιέβου.

Σύμφωνα με το BBC, σε ρεπορτάζ στην ρωσική τηλεόραση, ο ειδικός σε στρατιωτικά θέματα, Αλεξέι Λεόνκοφ ανέφερε ότι «αυτή είναι μια απολύτως πιστευτή εξήγηση. Το είδαμε το Μάρτιο όταν χτυπούσαμε στρατιωτικούς στόχους στο Κίεβο και η αεράμυνα που κάλυπτε το Κίεβο προσπαθούσε να καταρρίψει τους πυραύλους μας. Τα πυρά της αεράμυνας πήγαιναν κατευθείαν προς τα κτήρια».

Πλήγμα σε εργοστάσιο θερμικής ενέργειας

Το ουκρανικό Ukrinform μεταδίδει ότι το εργοστάσιο παραγωγής θερμικής ενέργειας Ladyzhyn στην περιοχή της Βινίτσια χτυπήθηκε σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με τον τοπικό άρχοντα, Σερχίι Μπορζόφ, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με δύο ιρανικά drones -καμικάζι

Νεκρός στη Ζαπορίζια

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τις πρωινές επιθέσεις των Ρώσων στη Ζαπορίζια. Σύμφωνα με το sky news, δώδεκα πύραυλοι έπληξαν δημόσιες υποδομές. Τα τελευταία προκύπτουν από αναφορά των Υπηρεσιών Εκτα΄τκτου Ανάγκης της Ουκρανίας.

Ο τοπικός κυβερνήτης ανέφερε ότι ο θάνατος σημειώθηκε σε μία αντιπροσωπεία αυτοκίνητων στην πόλη ενώ επλήγη κι ένα σχολείο.

«Μένουμε στα καταφύγια»

Ο Ολεξίι Κουλέμπα, κυβερνήτης του Κιέβου, σε ανάρτηση του στο Telegram, ανέφερε ότι ακόμα μια ρουκέτα καταρρίφθηκε και κάλεσε τους πολίτες να μείνουν στα καταφύγια.

Ρωσικές επιθέσεις με ιρανικά drones

Ο κυβερνήτης του Μικολάιβ, Βιτάλιι Κιμ, σε ενημερωτική ανάρτηση για την κατάσταση στην περιοχή του, ανέφερε ότι τις τελευταίες 24 ώρες έχασε τη ζωή της μια γυναίκα.

Στο επιχειρησιακό πεδίο ανέφερε ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέστρεψαν 14 πυραύλους κρουζ πάνω από το Μικολάιβ ενώ υποστηρίζει ότι από τις 3.30 έως τις 5.30 το πρωί οι ουκρανικές δυνάμεις κατέστρεψαν πέντε ιρανικά drones - καμικάζι «Shahed -136».

Όπως επισημαίνεται από τον Guardian, αυτές οι αναφορές δεν έχουν διασταυρωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Σειρήνες στο Κίεβο - Ρουκέτες στη Ζαπορίζια

Οι σειρήνες ηχούν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στο Κίεβο, ανέφερε ο Πολ Άνταμς του BBC, μετά τα χθεσινά χτυπήματα σε πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα.

The sirens are sounding again in #Kyiv. What sort of day will it be? pic.twitter.com/LhNn7rOns0 — Paul Adams (@BBCPaulAdams) October 11, 2022

Τη νύχτα, σημειώθηκαν νέα χτυπήματα στη Ζαπορίζια. Η υφυπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Εμίνε Ντχέπαρ, ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε τουλάχιστον δεκαπέντε ρουκέτες στην πόλη χθες το βράδυ, με στόχο «εκπαιδευτικό ίδρυμα, ιατρικό ίδρυμα και κτίρια κατοικιών».

#russian terrorists again hit infrastructure facilities in #Zaporizhzhia with rockets this night. At least 15 explosions registered. Their targets were an educational institution, a medical institution, and residential buildings. #russiaisaterrorisstate #StandWithUkraine pic.twitter.com/2FgR5OyKxa — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) October 11, 2022

Σύμφωνα με αναφορά της Kiev Independent, «οι ρωσικές δυνάμεις στόχευσαν υποδομές στην πόλη Ζαπορίζια».

⚡️Russia strikes Zaporizhzhia overnight on Oct. 11.



Russian forces targeted an infrastructure site in the city of Zaporizhzhia, according to Zaporizhzhia Oblast Governor Oleksandr Starukh. Information on casualties and damages has not yet been reported. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 11, 2022

Επιπλέον, επικαλούμενο τη στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας, το ουκρανικό ειδησεογραφικό δίκτυο Ukrainska Pravda αναφέρει ότι ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Ladyzhynska στη νοτιοδυτική πόλη Βινίτσια βομβαρδίστηκε πριν από λίγο από δύο drones καμικάζι.

⚡️ The occupiers attacked the Ladyzhynska TPP in Vinnytsia with two Shahed-136 kamikaze drones – Oblast Military Administrtion — Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) October 11, 2022

Σύνοδος G7

Στον απόηχο της ρωσικής κλιμάκωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και οι υπόλοιποι ηγέτες της G7 θα συμμετάσχουν σε ψηφιακή συνεδρίαση εντός της ημέρας για να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους να υποστηρίξουν την Ουκρανία και να «φροντίσουν να λογοδοτήσει ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν», επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα τοποθετηθεί στην αρχή της συνόδου και αναμένεται να ζητήσει από την G7 περισσότερα όπλα άμυνας.

ΟΑΣΕ: «Τρομοκρατία» τα χθεσινά πλήγματα

Η ηγεσία του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) χαρακτήρισε τα χθεσινά σφοδρά ρωσικά πυραυλικά πλήγματα εναντίον υποδομών πολλών ουκρανικών πόλεων «τρομοκρατία» εναντίον του άμαχου πληθυσμού.

«Αυτές οι ειδεχθείς στρατιωτικές ενέργειες αντιπροσωπεύουν πλήρη περιφρόνηση και παραβίαση του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του (διεθνούς) ανθρωπιστικού δικαίου», αναφέρει δελτίο Τύπου της ηγεσίας του ΟΑΣΕ που δημοσιοποιήθηκε χθες Δευτέρα το βράδυ.

«Ο μοναδικός λόγος πίσω από αυτές τις βάρβαρες και απάνθρωπες πράξεις είναι να εξαπλωθεί ο τρόμος, καθώς και η υπεραναπλήρωση για τις αποτυχίες ως προς την επίτευξη τακτικών και στρατηγικών στόχων» της Ρωσίας, αναφέρεται στο κείμενο, που συνυπογράφεται από τον πολωνό υπουργό Εξωτερικών και προεδρεύοντα στον ΟΑΣΕ Ζμπίγκνιου Ράου και τη γερμανίδα Γενική Γραμματέα του ΟΑΣΕ Χέλγκα Μαρία Σμιτ.

Η Ρωσία συγκαταλέγεται στα 57 κράτη μέλη του Οργανισμού.

Από το 2014, ο διεθνής οργανισμός με έδρα τη Βιέννη επέβλεπε την εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα στους φιλορώσους αυτονομιστές και τον ουκρανικό στρατό στην ανατολική Ουκρανία. Αφού άρχισε η ρωσική στρατιωτική εισβολή την 24η Φεβρουαρίου, η αποστολή των παρατηρητών του ΟΑΣΕ αποχώρησε.

