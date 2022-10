Ρωσία: Οι πρώτοι νεκροί της επιστράτευσης του Πούτιν

Άρχισαν οι αναφορές των πρώτων θανάτων Ρώσων που επιστρατεύτηκαν στα τέλη του περασμένου μήνα.

Ο ανταποκριτής του Guardian στη Μόσχα, Άντριου Ροθ, έκανε retweet από το ρωσικό μέσο Sota Vision, που μεταδίδει ότι ο Γιεβγκένι Μπιζιάγιεφ από το Κρασνοτουρίνσκ, που είχε λάβει επιστολή επιστράτευσης στις 28 Σεπτεμβρίου και έφυγε για το μέτωπο στην Ουκρανία λίγες μέρες αργότερα, αναφέρθηκε ως νεκρός στο στρατιωτικό ληξιαρχείο.

First deaths being reported among Russians who were mobilized in late September and sent to the front in Ukraine just days later. You can see why some consider they’re being sent as cannon fodder. https://t.co/YR2JrXXfmq