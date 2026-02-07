Εν μέσω ανησυχιών για ενδεχόμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, λόγω πιθανών αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν, η Βρετανία προχώρησε στην ενίσχυση των αεροπορικών της δυνάμεων στην Κύπρο με τη μεταστάθμευση έξι μαχητικών F-35 στη βάση του Ακρωτηρίου. Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το πυραυλικό πρόγραμμα της χώρας δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Η κίνηση πραγματοποιείται σε περίοδο αυξημένης περιφερειακής έντασης, με τις διπλωματικές διεργασίες να βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας "The Times", έξι μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-35B απογειώθηκαν την Παρασκευή από τη βάση της RAF στο Μάρχαμ του Νόρφολκ με προορισμό την Κύπρο. Αποστολή τους είναι η ενίσχυση της άμυνας της βάσης στο Ακρωτήρι, καθώς και των περιοχών υπό βρετανική κυριαρχία, σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης στην περιοχή.

Τα F-35B αναμένεται να ενισχύσουν τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon που ήδη σταθμεύουν στη βάση του Ακρωτηρίου και εκτελούν αποστολές πάνω από το Ιράκ και τη Συρία. Το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνει ότι η βρετανική κυβέρνηση εκφράζει ανησυχία πως μια πιθανή αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν ενδέχεται να οδηγήσει σε ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

Κλειδί οι βάσεις στην Κύπρο

Η στρατηγική σημασία των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς οι περιφερειακές εντάσεις κλιμακώνονται. Το περασμένο καλοκαίρι, το Λονδίνο είχε ήδη αυξήσει τη στρατιωτική του παρουσία στο νησί, μετά την ανταλλαγή πυραυλικών πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Τότε, ο υφυπουργός Άμυνας Λουκ Πόλαρντ είχε δηλώσει ότι περίπου 14 μαχητικά αεροσκάφη τύπου Typhoon στάθμευαν στη βάση του Ακρωτηρίου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετείχε σε αμερικανικούς βομβαρδισμούς ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Πιο πρόσφατα, η Κύπρος φέρεται να εξετάστηκε ως πιθανό ορμητήριο για επιχειρήσεις της RAF κατά στόχων του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, ενώ ο πρώην ηγέτης των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν έχει υποστηρίξει ότι η βάση στο Ακρωτήρι χρησιμοποιείται για τη μεταφορά οπλισμού προς το Ισραήλ.

Η ενίσχυση των στρατιωτικών προετοιμασιών, σε συνδυασμό με τις αβέβαιες διπλωματικές εξελίξεις, καθιστά τις επόμενες ημέρες ιδιαίτερα κρίσιμες για τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Μετακινήσεις δυνάμεων και περιφερειακή ένταση

Η ενίσχυση των βρετανικών δυνάμεων στην Κύπρο πραγματοποιείται ενώ τέσσερα μαχητικά Typhoon που βρίσκονταν στο Ακρωτήρι μεταφέρθηκαν στο Κατάρ τον προηγούμενο μήνα, κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της χώρας, η οποία επικαλέστηκε «αυξανόμενες περιφερειακές εντάσεις». Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τη ρευστότητα της κατάστασης στον Κόλπο και τη Μέση Ανατολή γενικότερα.

Παράλληλα, η στρατιωτική κινητικότητα συμπίπτει με τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή στο Ομάν μεταξύ αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τις συνομιλίες «πολύ καλές», σημειώνοντας ότι θα συνεχιστούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ωστόσο, προειδοποίησε για «σοβαρές συνέπειες» σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, ενισχύοντας τις ανησυχίες περί στρατιωτικής κλιμάκωσης. Λίγο αργότερα, ανακοίνωσε την επιβολή δασμών 25% στις εισαγωγές από χώρες που «άμεσα ή έμμεσα» αγοράζουν προϊόντα από το Ιράν.

Σκληραίνει τη στάση της η Τεχεράνη - Προετοιμάζεται το Ισραήλ

Από την πλευρά του Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το πυραυλικό πρόγραμμα της χώρας δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, υπογράμμισε ότι οι πύραυλοι εντάσσονται στο πλαίσιο της εθνικής άμυνας και, ως εκ τούτου, «δεν είναι διαπραγματεύσιμοι».

Την ίδια ώρα, το ισραηλινό ειδησεογραφικό μέσο Ynet μετέδωσε ότι ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ, Τομέρ Μπαρ, και ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, Σλόμι Μπίντερ, πραγματοποίησαν εκτενή συνάντηση, κατά την οποία εγκρίθηκαν και οριστικοποιήθηκαν επιχειρησιακά σχέδια για ενδεχόμενη δράση κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε επίθεση, το Ισραήλ ενδέχεται να συμμετάσχει.