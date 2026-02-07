Αραγτσί: Δεν ορίστηκε ακόμη ημερομηνία για τον επόμενο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ

Δεν έχει οριστεί, επί του παρόντος, ημερομηνία για τον επόμενο γύρο συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα με την Ουάσινγκτον, μετέδωσε το δίκτυο του Κατάρ Al Jazeera TV ότι δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, μία ημέρα μετά τις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στο Ομάν.

Ο Αραγτσί δήλωσε σήμερα (7/2) σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον πιστεύουν ότι ο νέος γύρος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύντομα.

Εν τω μεταξύ «όχι πυρηνικά όπλα στο Ιράν», επανέλαβε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι οι διαπραγματεύσεις θα επαναληφθούν «στις αρχές της επόμενης εβδομάδας», αναφορικά με τις έμμεσες διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών στο Ομάν.

«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες, το Ιράν φαίνεται ότι θέλει πολύ να κάνει μια συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθ’ οδόν προς το θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα για το Σαββατοκύριακο.