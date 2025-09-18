Βρετανία: Ξεκίνησε η επιστροφή μεταναστών με βάση τη συμφωνία «ένας μέσα, ένας έξω»

Η Βρετανία επέστρεψε τον πρώτο μετανάστη στη Γαλλία βάσει μιας συμφωνίας «ένας μέσα, ένας έξω» για την απομάκρυνση ανθρώπων που φτάνουν παράτυπα με μικρά σκάφη, ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν συμφώνησαν σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο προβλέπει την απέλαση παράτυπων μεταναστών που φτάνουν στη Γαλλία με μικρές βάρκες από τη Βρετανία, με αντάλλαγμα την αποδοχή ίσου αριθμού νόμιμων αιτούντων άσυλο με βρετανικές οικογενειακές διασυνδέσεις.

Την Τρίτη, το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου αποφάσισε ότι ένας αιτών άσυλο που έφτασε στη Βρετανία με μικρό σκάφος δεν μπορούσε προσωρινά να απελαθεί στη Γαλλία εν αναμονή πλήρους νομικής προσφυγής.

Στη συνέχεια, η Βρετανία δεσμεύτηκε να καταπολεμήσει αυτό που αποκάλεσε «ενοχλητικούς ισχυρισμούς της τελευταίας στιγμής» που χρησιμοποιούνται για να εμποδίσουν ή να καθυστερήσουν την απέλαση μεταναστών, και την Πέμπτη ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι ο πρώτος μετανάστης είχε επιστραφεί στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η κυβέρνηση του Στάρμερ αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις να σταματήσει μικρά σκάφη που μεταφέρουν αιτούντες άσυλο μέσω της Μάγχης από την Ευρώπη, μια διαδρομή από την οποία έχουν περάσει μέχρι στιγμής περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι το 2025.