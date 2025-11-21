Βρετανία: Πρώην ηγέτης του Reform UK φυλακίστηκε για δωροδοκία υπέρ της Ρωσίας

Βρετανός πρώην βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρώην ηγέτης του λαϊκιστικού κόμματος Reform UK στην Ουαλία, καταδικάστηκε σε φυλάκιση άνω των 10 ετών σήμερα, αφού παραδέχτηκε ότι έλαβε περίπου 40.000 λίρες (52.344 δολάρια) σε δωροδοκίες για να κάνει φιλορωσικές ομιλίες και δηλώσεις.

Ο Νάθαν Γκιλ είχε δηλώσει ένοχος τον Σεπτέμβριο για οκτώ κατηγορίες δωροδοκίας που σχετίζονταν με πληρωμές που έλαβε μεταξύ Δεκεμβρίου 2018 και Ιουλίου 2019 από φιλορώσους Ουκρανούς πολιτικούς.

Το κόμμα Reform, το οποίο προηγείται αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, χαρακτήρισε τις πράξεις του «κατακριτέες, προδοτικές και ασυγχώρητες». Το κυβερνών Εργατικό Κόμμα κάλεσε τον ηγέτη του Reform UK, τον βετεράνο υποστηρικτή του Brexit, Νάιτζελ Φάρατζ, να διεξάγει έρευνα για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν φιλορωσικές διασυνδέσεις.

«Έτοιμες» φιλορωσικές δηλώσεις

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Γκιλ συνελήφθη καθ' οδόν προς τη Ρωσία το 2021 και η αστυνομία βρήκε στοιχεία στο τηλέφωνό του που αποδεικνύουν ότι είχε λάβει πληρωμές για να κάνει δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, να καταθέσει προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εκφωνήσει φιλορωσικές ομιλίες.

Ο πρώην Ουκρανός πολιτικός, Όλεγκ Βολόσιν, του παρείχε σενάρια για τα δημόσια σχόλιά του και παρείχε τις πληρωμές, με πηγή χρημάτων τον φιλορώσο μεγιστάνα των επιχειρήσεων και πρώην Ουκρανό βουλευτή, Βίκτορ Μέντβενττσουκ.

Ο Βολόσιν, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορήθηκε για προδοσία στην Ουκρανία το 2023, ενώ ο Μέντβεντσουκ στάλθηκε εξόριστος στη Ρωσία το 2022 με αντάλλαγμα Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου, αφού κατηγορήθηκε για προδοσία και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ο 52χρονος Γκιλ στρατολόγησε επίσης τέσσερις άλλους νομοθέτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ευρωβουλευτές), τρεις Βρετανούς και έναν Γερμανό, για να δώσουν συνεντεύξεις στο 112 Ukraine, ένα τηλεοπτικό κανάλι που ανήκει σε συνεργάτη του Μέντβεντσουκ, με τον Βολόσιν να περιγράφει το έργο του ως «εξαιρετικό», όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο Old Bailey του Λονδίνου.

Η ακεραιότητα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου σε διακύβευση

Η δικαστής Μπόμπι Τσίμα-Γκραμπ είπε στον Γκιλ ότι η συμπεριφορά του είχε θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «ιδιαίτερα στις σχέσεις του με τη Ρωσία, ένα επίμονα εχθρικό κράτος».

Τον καταδίκασε συνολικά σε 10,5 χρόνια φυλάκιση.

Ο Γκιλ έγινε ευρωβουλευτής του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου το 2014 και ηγήθηκε του κόμματος στην Ουαλία από το 2016.

Έφυγε από το UKIP το 2018 και εντάχθηκε στο Brexit Party, τον προκάτοχο του Reform UK, τον επόμενο χρόνο. Ο Γκιλ παρέμεινε ευρωβουλευτής μέχρι την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020.

«Είμαστε χαρούμενοι που αποδόθηκε δικαιοσύνη και χαιρετίζουμε πλήρως την ποινή που επιβλήθηκε στον Νάθαν Γκιλ», δήλωσε εκπρόσωπος της Reform UK, η οποία έχει κρατήσει αποστάσεις από τον Γκιλ.

Ωστόσο, οι Εργατικοί δήλωσαν ότι το κόμμα έχει ερωτήσεις να απαντήσει.

«Ήρθε η ώρα ο Νάιτζελ Φάρατζ να αποδείξει ότι δεν είναι πλέον πρόθυμος να επαναλαμβάνει τα επιχειρήματα του Κρεμλίνου και να δείξει στο κοινό ότι ο Πούτιν δεν έχει καμία επιρροή στο κόμμα του», δήλωσε ο υφυπουργός Άμυνας, Αλ Καρνς.