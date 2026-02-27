Βρετανία: Οι Πράσινοι κέρδισαν εκλογική αναμέτρηση σε προπύργιο των Εργατικών

Το κόμμα των Πρασίνων επιβλήθηκε χθες, Πέμπτη, σε μια εκλογική περιφέρεια που αποτελούσε προπύργιο του Εργατικού Κόμματος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, το οποίο περιορίσθηκε στην τρίτη θέση πίσω από το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.

Μέσα σε δύο χρόνια από τις προηγούμενες εκλογές, οι κυβερνώντες Εργατικοί έχασαν τις μισές από τις ψήφους τους σ' αυτή την περιφέρεια του Γκόρτον και Ντέντον, νότια του Μάντσεστερ, που θεωρούνταν εδώ και καιρό άπαρτο οχυρό, αλλά στο οποίο η ήττα τους θεωρούνταν αυτή τη φορά πιθανή.

Σε ανοδική πορεία αφότου ο χαρισματικός Ζακ Πολάνσκι, ο οποίος μερικές φορές συγκρίνεται με τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι, ανέλαβε την ηγεσία του το Σεπτέμβριο 2025, το κόμμα των Πρασίνων συγκέντρωσε περίπου 41% των ψήφων έναντι 25% των Εργατικών.

Ο σχηματισμός Reform UK, ο οποίος θεωρείται φαβορί σε εθνικό επίπεδο, ήλπιζε να κάνει την έκπληξη, όμως αναγκάσθηκε να αρκεσθεί στο 29% σ' αυτή την προσανατολισμένη στην αριστερά εκλογική περιφέρεια, όπου οι συντηρητικοί είχαν μια πολύ χαμηλή επίδοση στις εκλογές αυτές, που διεξάγονται σε ένα μόνο γύρο.

Στη συνοικία Λέβενσχουλμ, ο Ματ Όλτον, 31 ετών, λέει πως ψήφισε τους Πράσινους. Το κόμμα αυτό «φέρνει ελπίδα στο σύνολο της κοινωνίας, στους περιθωριοποιημένους ανθρώπους και πιστεύω πως είναι η σωστή επιλογή για τους εργαζομένους», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο αυτός ο συγγραφέας στο επάγγελμα.

Το Εργατικό Κόμμα είχε προσπαθήσει μέχρι τέλους να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους του ώστε να διατηρήσει μία από τις ιστορικές έδρες του.

Υποστήριξη από τον Κόρμπιν

Η ήττα αυτή αποτελεί νέο σκληρό πλήγμα για τον καθόλου δημοφιλή Κιρ Στάρμερ, η κυβέρνηση του οποίου έχει υποστεί ήττες παρά την ευρεία νίκη της στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2024.

Επιβεβαιώνει την ανασύνθεση του βρετανικού πολιτικού τοπίου και το τέλος της κυριαρχίας του Εργατικού Κόμματος και των Τόρις.

Οι εκλογές επισπεύσθηκαν από την παραίτηση για λόγους υγείας του απερχόμενου βουλευτή των Εργατικών, με αποτέλεσμα το Εργατικό Κόμμα, το Reform UK και οι Πράσινοι να ριχτούν σε μια μάχη που ήταν ακόμα περισσότερο ανοιχτή επειδή η συμμετοχή είναι εν γένει χαμηλή στις μερικές εκλογές.

Οι δημοσκοπήσεις πριν από την ψηφοφορία έδιναν χαμηλά ποσοστά και στα τρία κόμματα, με μικρό προβάδισμα στους Πράσινους.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμίχθηκε προσωπικά στην προεκλογική εκστρατεία επαναλαμβάνοντας ένα μήνυμα «ενότητας» και μη διστάζοντας να επιτεθεί στους Πράσινους, η υποψήφια των οποίων, η 34χρονη τοπική αιρετή αξιωματούχος Χάνα Σπένσερ, έλαβε την υποστήριξη του πρώην επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν.

Ο Στάρμερ καταφέρθηκε επίσης έντονα, σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε χθες, Πέμπτη, από την Daily Mirror, στον υποψήφιο του Reform UK, τον Ματ Γκούντγουιν, πρώην πανεπιστημιακό ο οποίος έγινε παρουσιαστής στον πολύ συντηρητικό τηλεοπτικό σταθμό GB News.

Δημοτικές το Μάιο

«Οι απόψεις του θα ήταν οπισθοδρομικές τη δεκαετία του 1970. Δεν έχουν θέση στη σύγχρονη Μεγάλη Βρετανία. Και δεν είναι ικανός να αντιπροσωπεύσει μια πόλη υπερήφανη και ποικιλόμορφη όπως το Μάντσεστερ», έγραψε ο πρωθυπουργός.

Μπροστά σ' ένα εκλογικό τμήμα του Ντέντον, σε μια εργατική συνοικία, η Ιλέιν Σίμσον, συνταξιούχος νοσηλεύτρια, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ψηφίζει Reform «εξαιτίας της μετανάστευσης».

Ο Φίλιπ Κόστελοου, επίσης συνταξιούχος, επέλεξε κι αυτός το Reform, εκτιμώντας ότι το κόμμα αυτό είναι «ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις, αντίθετα με τα άλλα» και «θέλει να ελέγξει τα σύνορα».

Ο Γκούντγουιν διεξήγαγε προχθές, Τετάρτη, προεκλογική εκστρατεία στους δρόμους της περιφέρειας δίπλα στον Νάιτζελ Φάρατζ, ελπίζοντας να επωφεληθεί από τις δημοσκοπήσεις που εδώ και μήνες φέρνουν το Reform UK πρώτο στην πρόθεση ψήφου σε εθνικό επίπεδο.

Επανέλαβε επίσης τις θέσεις του κατά της μετανάστευσης, με κίνδυνο να απωθήσουν ορισμένους σ' αυτή την περιφέρεια όπου το 28% του πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι.

Το αποτέλεσμα αυτό αντιπροσωπεύει ένα νέο πλήγμα για το Εργατικό Κόμμα καθώς πλησιάζουν οι τοπικές εκλογές του Μαΐου, οι οποίες χαρακτηρίζονται από πολλούς κρίσιμες για την παραμονή του Κιρ Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ. Οι Εργατικοί είχαν ήδη χάσει μια έδρα προς όφελος του Reform σε μια μερική εκλογική αναμέτρηση το Μάιο του 2025.