Τεχνητή Νοημοσύνη κα δημόσιο χρέος: Οι προσδοκίες για την παραγωγικότητα και η πρόκληση του δημογραφικού

Τους τρόπους με τους οποίους η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση του δημοσίου χρέους που έχουν οι μεγάλες οικονομίες του κόσμου εξετάζει την Παρασκευή σε ανάλυση του το Reuters, θέτοντας στο επίκεντρο παράγοντες όπως η παραγωγικότητα της εργασία και η γήρανση του πληθυσμού και υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει για το ζήτημα το δημογραφικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το χρέος υπερβαίνει το 100% του ΑΕΠ στις περισσότερες πλούσιες οικονομίες και αναμένεται να αυξηθεί λόγω του κόστους της γήρανσης του πληθυσμού, των τόκων και της πίεσης για περισσότερες δαπάνες στην άμυνα και την κλιματική αλλαγή.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στις ΗΠΑ είναι ήδη αισιόδοξοι για την ανάπτυξη που θα οδηγήσει η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι οικονομολόγοι λένε ότι η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να βγάλει τον κόσμο από την ύφεση της παραγωγικότητας που «τρέχει» από το 2008, ενισχύοντας την αποδοτικότητα των εργαζομένων και απελευθερώνοντας τους ώστε να επικεντρωθούν σε πιο παραγωγικές εργασίες.

Η Φιλίζ Ούνσαλ, αναπληρώτρια διευθύντρια οικονομικής πολιτικής και έρευνας του ΟΟΣΑ, δήλωσε ότι μια αύξηση της παραγωγικότητας χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη, εάν οδηγούσε σε αύξηση της απασχόλησης, θα μείωνε το χρέος σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, από τις ΗΠΑ έως τη Γερμανία και την Ιαπωνία, κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες από το 150% επί του ΑΕΠ που αναμένεται για το 2036.

Πολλά θα εξαρτηθούν από το αν η δημιουργία θέσεων εργασίας θα υπερκεράσει τελικά τις απώλειες θέσεων εργασίας από την αυτοματοποίηση, καθώς και από το αν οι επιχειρήσεις θα μετακυλήσουν τα υψηλότερα κέρδη αυξάνοντας τους μισθούς και από τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις θα διαχειριστούν τις συνολικές δαπάνες τους.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, δύο από τους άλλους οικονομολόγους προέβλεψαν ότι το χρέος θα αυξηθεί με χαμηλότερο ρυθμό, σε περίπου 120% την επόμενη δεκαετία, από το 100% περίπου του ΑΕΠ που είναι σήμερα, σύμφωνα με τα καλύτερα σενάρια.

«Η παραγωγικότητα βοηθά δραματικά τη δημοσιονομική δυναμική», δήλωσε η Ιντάνα Απίο, μία από τις οικονομολόγους, η οποία προηγουμένως εργαζόταν στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης και τώρα είναι διαχειρίστρια κεφαλαίων στην First Eagle Investment Management.

«Ωστόσο, τα δημοσιονομικά μας προβλήματα υπερβαίνουν κατά πολύ αυτά που μπορεί να διορθώσει η παραγωγικότητα», πρόσθεσε η Απίο.

«Αγκάθι» το δημογραφικό

Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να ενισχύσει την παραγωγικότητα στη Βρετανία, όπως και στις ΗΠΑ, αλλά κατά το ήμισυ στην Ιταλία και την Ιαπωνία, λόγω του χαμηλότερου επιπέδου υιοθέτησης και των μικρότερων τομέων που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την AI, σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ.

Τελικά, η δημοσιονομική δυναμική θα καθορίσει κατά πόσο η παραγωγικότητα που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αντισταθμίσει το αυξανόμενο χρέος. Η δημογραφική εξέλιξη είναι η μεγαλύτερη πρόκληση.

«Η ρίζα του προβλήματος του χρέους βρίσκεται στη γήρανση του πληθυσμού και στα "απόνερα" που συνδέονται με αυτό», δήλωσε ο Κέβιν Κανγκ, επικεφαλής της παγκόσμιας οικονομικής έρευνας στη Vanguard, τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο.

Η αντιμετώπισή του «απαιτεί την τακτοποίηση των δημοσιονομικών και (η AI) απλώς μας κερδίζει χρόνο», είπε.

Ο ίδιος θεωρεί ως πιο πιθανό ένα σενάριο όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη θα ενισχύσει την ανάπτυξη των ΗΠΑ σε μέσο όρο 3% έως το 2040. Σήμερα η Fed προβλέπει πιθανή ανάπτυξη γύρω στο 2%.

Ο Κανγκ εκτιμά ότι η υψηλότερη ανάπτυξη και τα φορολογικά έσοδα θα επιβραδύνουν την αύξηση του χρέους των ΗΠΑ σε περίπου 120% του ΑΕΠ έως τα τέλη της δεκαετίας του 2030. Αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από το 180% που προβλέπει εάν η Τεχνητή Νοημοσύνη απογοητεύσει, η ανάπτυξη επιβραδυνθεί και η πίεση της αγοράς αυξήσει το κόστος δανεισμού.

Η Άπιο είπε ότι η μείωση της μετανάστευσης στις ΗΠΑ επιδείνωσε το δημογραφικό πρόβλημα.

«Το ενεργειακό σοκ αντισταθμίζει οποιαδήποτε αύξηση της παραγωγικότητας (της Τεχνητής Νοημοσύνης)», είπε, αλλά πρόσθεσε ότι θα ανησυχούσε πολύ περισσότερο χωρίς την ΑΙ.