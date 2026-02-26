Βρετανία: Οι Εργατικοί απειλούνται από τους Πράσινους και το Reform UK σε παραδοσιακό προπύργιό τους

Οι Εργατικοί του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ απειλούνται σε ένα από τα προπύργιά τους κοντά στο Μάντσεστερ, όπου το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK ή οι Πράσινοι ενδέχεται να κερδίσουν μια έδρα στο κοινοβούλιο στις επαναληπτικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα.

Τα εκλογικά κέντρα στην εκλογική περιφέρεια Γκόρτον και Ντέντον, στο νότιο Μάντσεστερ της βόρειας Αγγλίας, άνοιξαν στις 09:00 ώρα Ελλάδας και θα κλείσουν τα μεσάνυκτα.

Τυχόν ήττα των Εργατικών θα αποτελέσει νέο σκληρό πλήγμα στον Στάρμερ, η δημοτικότητα του οποίου μειώνεται, ενώ η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει ήδη δυσκολίες.

Ωστόσο, το γεγονός αυτό κυρίως θα επιβεβαιώσει τον κατακερματισμό του βρετανικού πολιτικού σκηνικού και το τέλος της κυριαρχίας του δίπολου των Εργατικών και των Συντηρητικών.

Οι εκλογές αυτές προκηρύχθηκαν μετά την παραίτηση του βουλευτή των Εργατικών αυτής της εκλογικής περιφέρειας για λόγους υγείας.

Μέχρι στιγμής οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τους Εργατικούς, τους Πράσινους και το Reform UK να δίνουν μάχη στήθος με στήθος, με τους Πράσινους να έχουν ελαφρύ προβάδισμα.

Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων υποδηλώνουν ότι οι Βρετανοί «είναι απογοητευμένοι από τα δύο μεγάλα κόμματα» και είναι έτοιμοι να αναζητήσουν αλλού λύσεις στις ανησυχίες τους, είτε πρόκειται για το κόστος ζωής είτε για την παράτυπη μετανάστευση, επεσήμανε στο AFP η Λουίζ Τόμσον, καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών στο πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.

«Το ερώτημα είναι αν αυτή η εναλλακτική θα τοποθετηθεί στα αριστερά ή στα δεξιά», πρόσθεσε.

Το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ επέλεξε ως υποψήφιο τον Ματ Γκούντγουιν, έναν πρώην πανεπιστημιακό που έχει γίνει παρουσιαστής στο υπερσυντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο GB News.

Ελπίζει να επωφεληθεί από τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν εδώ και μήνες το Reform UK στην πρώτη θέση της πρόθεσης ψήφου σε εθνικό επίπεδο.

Όμως οι πολύ σκληρές θέσεις του αναφορικά με τη μετανάστευση και την ταυτότητα ενδέχεται να μην γίνουν αποδεκτές σε ορισμένες συνοικίες της εκλογικής αυτής περιφέρειας, όπου το 28% του πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι.

Σε αυτούς τους ψηφοφόρους προσπάθησε να απευθυνθεί η 34χρονη Χάνα Σπένσερ, υποψήφια των Πράσινων, υδραυλικός στο επάγγελμα, με διαφημιστικά σποτ και προεκλογικά φυλλάδια στη γλώσσα ουρντού, καθώς και με φιλοπαλαιστινιακό λόγο.

Μετά την ανάδειξη του 43χρονου Ζακ Πολάνσκι στην ηγεσία των Πρασίνων τον Σεπτέμβριο, το κόμμα ελπίζει να επιβεβαιώσει με αυτή την εκλογική αναμέτρηση το καθεστώς του ως αριστερής εναλλακτικής στους Εργατικούς.

Από την πλευρά τους οι Εργατικοί δεν αμείφθηκαν για τις προσπάθειές τους: Πολλοί υπουργοί της κυβέρνησης και σημαντικά στελέχη του κόμματος, όπως ο δημοφιλής δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρνχαμ, έσπευσαν να στηρίξουν την υποψήφια Αγγελική Στόγια, μια τοπική αιρετή με μακρά παρουσία στην περιοχή.

Ο ίδιος ο Κιρ Στάρμερ επισκέφθηκε το Γκόρτον και Ντέντον τη Δευτέρα.

«Αν ψηφίσετε τους Πράσινους σημαίνει ότι ψηφίζετε το Reform», τόνισε, αφού έχει καταγγείλει επανειλημμένα «την πολιτική τοξικού διχασμού» του κόμματος του Φάρατζ και έχει παρουσιάσει τις εκλογές αυτές ως μάχη «ανάμεσα στις αξίες» του Reform και των Εργατικών.

Χθες και πάλι ο Βρετανός πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο, κατηγόρησε το Reform ότι δεν προσφέρει παρά «επικρίσεις και διχασμό», ενώ κατήγγειλε την «ανεύθυνη» επιθυμία των Πρασίνων να νομιμοποιήσουν τα ναρκωτικά.

Αν τελικά κερδίσει ο υποψήφιος του Reform, το κόμμα του Φάρατζ θα αναχθεί στην τέταρτη μεγαλύτερη δύναμη στη Βουλή των Κοινοτήτων με εννέα έδρες, μετά την προσχώρηση σε αυτό συντηρητικών βουλευτών.

Αυτό θα αποτελέσει νέο πλήγμα για τους Εργατικούς καθώς πλησιάζουν οι τοπικές εκλογές τον Μάιο, που θεωρούνται από πολλούς κρίσιμες για το μέλλον του Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο υποψήφιος του Reform κέρδισε τον Μάιο του 2025 αυτόν των Εργατικών σε άλλες επαναληπτικές εκλογές. Μια ακόμη ήττα – είτε υπέρ των Πρασίνων είτε υπέρ του Reform-- κινδυνεύει να ενισχύσει τους βουλευτές των Εργατικών που αμφισβητούν την πολιτική Στάρμερ και έχουν ζητήσει την αποχώρησή του.

Θα αποδείξει εξάλλου ότι η κυβέρνηση «είναι πλέον η βασική του αντιπολίτευση», εκτίμησε η Τόμσον.

Μια Ελληνίδα διεκδικεί με αξιώσεις θέση στο Βρετανικό Κοινοβούλιο

Σημειώνεται ότι, υποψήφια με το κόμμα των Εργατικών είναι η κ. Αγγελική Στόγια, η οποία γεννήθηκε στην Άρτα, μετακόμισε στην Βρετανία πριν από περίπου τρεις δεκαετίες και εγκαταστάθηκε στο Μάντσεστερ. Το 2012 εξελέγη τοπική δημοτική σύμβουλος στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης.

Από τότε έχει αναλάβει διάφορες θέσεις και έχει εμπλακεί σε θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία, τις μεταφορές, το περιβάλλον και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Η κ. Στόγια έχει ήδη συμμετάσχει σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, όπως στις εκλογές του 2024. Τότε ήταν υποψήφια στην εκλογική περιφέρεια Τζέστερ Σάουθ και Έντισμπερι και είχε έρθει δεύτερη.

Στην προεκλογική της εκστρατεία, η οποία είχε την απόλυτη στήριξη του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, εμφανίστηκε ως «προοδευτική και ενωτική φωνή», όπως σημειώνουν οι Βρετανοί αναλυτές, λέγοντας πως θέλει να αντιπροσωπεύσει τα συμφέροντα της κοινότητας, εστιάζοντας σε καθημερινά ζητήματα όπως οι δημόσιες υπηρεσίες, οι μεταφορές και η κοινωνική συνοχή.