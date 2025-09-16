Βρετανία: Ο όμιλος ΜΜΕ «Sky» σχεδιάζει να καταργήσει 600 θέσεις εργασίας

O βρετανικός όμιλος ΜΜΕ «Sky» ανακοίνωσε την Τρίτη την πρόθεσή του να καταργήσει 600 θέσεις εργασίας στην τεχνολογική ομάδα του, στο πλαίσιο μιας αναδιοργάνωσης, έπειτα από την κυκλοφορία νέων προϊόντων για την πρόσβαση στα προγράμματα.

Συνολικά, περίπου 900 θέσεις απασχόλησης θα επηρεαστούν, εκ των οποίων 600 θέσεις που αναμένεται να καταργηθούν, ήτοι το 2,5% των εργαζομένων του ομίλου που ειδικεύεται στην παραγωγή και μετάδοση τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Η εταιρεία, ιδιοκτήτρια της αμερικανικής Comcast, εκτιμά πως επένδυσε επαρκώς στις τηλεοπτικές πλατφόρμες της, τις ευρυζωνικές υπηρεσίες και τις υποδομές της κινητής τηλεφωνίας.

Τα προϊόντα που κυκλοφόρησε τα τελευταία χρόνια, όπως το Sky Glass (ένας τηλεοπτικός δέκτης 4K που επιτρέπει την πρόσβαση στα προγράμματα Sky), το Sky Stream (ένας αποκωδικοποιητής) ή μια υπηρεσία οπτικής ίνας, «έχουν πλέον καθιερωθεί και χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια πελάτες», επισήμανε μία εκπρόσωπος Τύπου του Sky.

Ο όμιλος θέλει πλέον να επικεντρωθεί στη διαχείριση των υπαρχουσών υπηρεσιών και την ενίσχυση των περιεχομένων του ιδίως στην ψυχαγωγία και τον αθλητισμό.

Από το 2023, ο Sky κατάργησε περίπου 3.000 θέσεις εργασίας, μεταξύ άλλων μηχανικών που εγκαθιστούσαν παραβολικές κεραίες και εργαζομένων σε τρία τηλεφωνικά κέντρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία έκλεισε.