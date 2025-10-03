Βρετανία: Μηνύματα για να ακυρωθεί φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση, μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ

Η βρετανική κυβέρνηση και η αστυνομία ζήτησαν την ακύρωση της φιλοπαλαιστινιακής διαδήλωσης που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο στο Λονδίνο, μετά την τρομοκρατική επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ.

Η επίθεση της Πέμπτης έρχεται μετά από ένα πολιτικά φορτισμένο καλοκαίρι, κατά το οποίο τα περιστατικά αντισημιτικού και ισλαμοφοβικού μίσους παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, ενώ φιλοπαλαιστινιακοί διαδηλωτές βγήκαν τακτικά στους δρόμους για να καταγγείλουν το Ισραήλ, προκαλώντας την κριτική ορισμένων μελών της εβραϊκής κοινότητας.

Η διαδήλωση του Σαββάτου διοργανώνεται από μια ομάδα με το όνομα Defend Our Juries για να αντιταχθεί στην απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης τον Ιούλιο να απαγορεύσει την φιλοπαλαιστινιακή ομάδα Palestine Action βάσει των αντιτρομοκρατικών νόμων, καθιστώντας έγκλημα την συμμετοχή σε αυτήν.

Η αστυνομία προέτρεψε τους διοργανωτές να ακυρώσουν ή να αναβάλουν την εκδήλωση, λέγοντας ότι θα αποσπούσε αστυνομικούς πόρους που χρειάζονται για την προστασία των φοβισμένων κοινοτήτων μετά την επίθεση

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ προέτρεψε τους διαδηλωτές να «κάνουν ένα βήμα πίσω» και να δώσουν χρόνο στην εβραϊκή κοινότητα να πενθήσει. Στην επίθεση της Πέμπτης, ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί από την αστυνομία ως Τζιχάντ αλ-Σαμί, ένας 35χρονος Βρετανός πολίτης συριακής καταγωγής, ο οποίος σκοτώθηκε στο σημείο από ένοπλους αστυνομικούς.

Διαδηλώσεις

Η αστυνομία, η κυβέρνηση και οι υποστηρικτές της Palestine Action βρίσκονται σε αδιέξοδο από την απαγόρευση της ομάδας, με περισσότερους από 1.500 συλληφθέντες, πολλοί από τους οποίους είναι ηλικιωμένοι, οι οποίοι περιγράφουν την απαγόρευση ως επίθεση στην ελευθερία του λόγου.

Η αστυνομία δήλωσε ότι με τις διαδηλώσεις της, η ομάδα Defend Our Juries αποσπούσε πόρους από τις κοινότητες του Λονδίνου σε μια στιγμή που ήταν πιο απαραίτητοι.

Η Defend Our Juries δήλωσε ότι καταδίκασε την επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας στο Μάντσεστερ και ζήτησε από την αστυνομία να επικεντρωθεί σε αυτό, αντί να αστυνομεύει τη διαδήλωσή της.

Τις ώρες μετά την επίθεση της Πέμπτης, πραγματοποιήθηκαν αρκετές διαμαρτυρίες υπέρ της Παλαιστίνης σε βρετανικές πόλεις. Άλλες πορείες υπέρ της Παλαιστίνης συγκέντρωσαν χιλιάδες ανθρώπους.

Οι περισσότεροι διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ με το σύνθημα: «Είμαι κατά της γενοκτονίας. Υποστηρίζω την Palestine Action».