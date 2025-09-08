Βρετανία: Κλειστό σήμερα το μετρό του Λονδίνου - Ξεκινά εβδομάδα απεργιών

Το δίκτυο του μετρό του Λονδίνου παρέλυσε σήμερα καθώς οι εργαζόμενοι σ' αυτό άρχισαν μια εβδομάδα απεργιών για τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας, προκαλώντας αναστάτωση στις μετακινήσεις των Λονδρέζων και των τουριστών στη βρετανική πρωτεύουσα.

Από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη δεν αναμένεται να κυκλοφορήσει σχεδόν κανένας συρμός του μετρό. Επιπλέον η σιδηροδρομική υπηρεσία Docklands Light Railway, η οποία συνδέει τα οικονομικά κέντρα Canary Wharf και Σίτι του Λονδίνου, δεν θα λειτουργήσει αύριο, Τρίτη, και την Πέμπτη.

Οι Λονδρέζοι χρειάσθηκαν σήμερα το πρωί πολύ περισσότερη ώρα για να πάνε στις δουλειές τους, με πολλούς να επιλέγουν ως μέσο μεταφοράς το ποδήλατο και άλλους να κάνουν παρακάμψεις.

Το εργατικό συνδικάτο RMT ανακοίνωσε πως η διένεξη επικεντρώνεται στους μισθούς, τη διαχείριση της κόπωσης, την κατανομή των βαρδιών και τη μείωση της εβδομάδας εργασίας.

Η εταιρεία Transport of London, που διαχειρίζεται το δίκτυο των δημόσιων μέσων μεταφοράς της πρωτεύουσας, δήλωσε πως το συνδικάτο μπορεί να δεχθεί μόνο μια συμφωνία η οποία να οδηγεί σε μείωση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας, με το προσωπικό να εργάζεται κανονικά 35 ώρες την εβδομάδα. Υποστηρίζει πως πασχίζει για να διευθετήσει τη διένεξη και έχει προσφέρει στο προσωπικό μισθολογική αύξηση 3,4%.

Μερικά σιδηροδρομικά δρομολόγια θα εκτελούνται στην πρωτεύουσα στη διάρκεια της απεργίας.

Η Elizabeth Line, η οποία συνδέει την πρωτεύουσα με το αεροδρόμιο του Χίθροου, και το υπέργειο σιδηροδρομικό δίκτυο θα λειτουργούν με μερικές ήσσονος σημασίας αλλαγές.

Εκτός από την πιθανή αναστάτωση των κατοίκων και των τουριστών, οι απεργίες έκαναν επίσης το βρετανικό ροκ συγκρότημα Coldplay να αναπρογραμματίσει δύο συναυλίες που επρόκειτο να δώσει αυτή την εβδομάδα στο στάδιο του Γουέμπλεϊ, ενώ ο αμερικανός τραγουδιστής Ποστ Μαλόουν ανέβαλε επίσης δύο εμφανίσεις του για αργότερα μέσα στο μήνα.