Βρετανία: Η κυβέρνηση είναι προσηλωμένη σε δίκαιη λύση του Κυπριακού, αναφέρει ο υφυπουργός Εξωτερικών

Την προσήλωση της βρετανικής κυβέρνησης σε μια «δίκαιη και βιώσιμη λύση» του Κυπριακού επαναβεβαιώνει ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Ευρώπης του Ηνωμένου Βασιλείου, Στίβεν Ντάουτι, απαντώντας σε επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Κυπρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο προς τον πρωθυπουργό, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος της Χρίστος Καραολής.

Ο Βρετανός υφυπουργός τονίζει ότι η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο αντιμετώπισης των συνεπειών της διαίρεσης του νησιού. Αναφερόμενος στις διευρυμένες συναντήσεις (5+1) που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι, επισημαίνει ότι επιτεύχθηκαν «σημαντικά βήματα» και εκφράζει την ελπίδα για νέα ώθηση της διαδικασίας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Υπογραμμίζει πάντως πως η επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εναπόκειται στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων. Παράλληλα σημειώνει ότι η περαιτέρω πρόοδος για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι κρίσιμη ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον το οποίο θα επιτρέψει την επίτευξη συνολικής συμφωνίας.

Ο υφυπουργός κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην επίσκεψη της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, στις αρχές Δεκεμβρίου, καθώς και στην τριμερή συνάντηση της 11ης Δεκεμβρίου μεταξύ των δύο ηγετών και της Απεσταλμένης. Όπως σημειώνεται, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι «ο πραγματικός στόχος είναι η επίλυση του Κυπριακού προβλήματος με πολιτική ισότητα, όπως αυτή περιγράφεται στα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει την ενεργό εμπλοκή του με όλα τα μέρη, με στόχο την ενθάρρυνση της απαραίτητης ευελιξίας για την επίτευξη συμφωνίας.

Η επιστολή καταλήγει με ευχαριστίες προς την κυπριακή ομογένεια για τη διαρκή έκφραση των απόψεων και των ανησυχιών της σχετικά με το Κυπριακό.